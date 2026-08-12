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שמחה גדולה בבני ברק

הבוס של בני ברק והח"כ הבכיר מ'דגל התורה' חיתן את בת הזקונים | תיעוד נרחב

ראש עיריית בני ברק לשעבר וח"כ יעקב אשר חיתן את בת הזקונים תמר • רבנים ואישי ציבור השתתפו באירוע שנערך באולמי 'קונקורד' בבני ברק | צפו בגלריה מהחתונה (חרדים)

4תגובות
בשמחת החתונה

שמחה גדולה במשפחת אשר ודגל התורה: ראש עיריית לשעבר וח"כ יעקב אשר מ'' חיתן את בת הזקונים שלו, תמר, עם הבחור רובי הרשקוביץ מישיבת 'מאור יצחק - חמד'.

האירוע התקיים באולמי 'קונקורד' בבני ברק, והמוני רבנים בראשות הגאון רבי דוב לנדו, אישי ציבור ומכרים נהרו לשמחה הגדולה.

ח"כ יעקב אשר, הידוע כאחד מאנשי הציבור הבכירים בעולם החרדי, משמש כיום כחבר כנסת ותיק מטעם 'דגל התורה'. לאורך השנים זכה לתפקידים מרכזיים בכנסת, ביניהם יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה, ונחשב לאחד מהדמויות המשפיעות ביותר בפוליטיקה החרדית.

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
חתונת בת הזקונים של יעקב אשר (צילום: באדיבות המשפחה)
בני ברקדגל התורהחתונהיעקב אשרח"כ יעקב אשר

4 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
יעקב אשר הוא ספרדי טהור אדם מיוחד מגיע לו לקבל את יו"ר התנועה
נריה
2
הוא לא חיתן הקב"ה חיתן
מומו
משועמם?
יענקל
1
מסכיין שכזה - הוציא מליויניים ולא קיבל אפילו צ'ק אחד לרפואה...אגורה שחוקה הוא לא ראה !!! (כמנהג העדה)
מויש'ה זוכמיר

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