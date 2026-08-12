בשמחת החתונה

שמחה גדולה במשפחת אשר ודגל התורה: ראש עיריית בני ברק לשעבר וח"כ יעקב אשר מ'דגל התורה' חיתן את בת הזקונים שלו, תמר, עם הבחור רובי הרשקוביץ מישיבת 'מאור יצחק - חמד'.

האירוע התקיים באולמי 'קונקורד' בבני ברק, והמוני רבנים בראשות הגאון רבי דוב לנדו, אישי ציבור ומכרים נהרו לשמחה הגדולה. ח"כ יעקב אשר, הידוע כאחד מאנשי הציבור הבכירים בעולם החרדי, משמש כיום כחבר כנסת ותיק מטעם 'דגל התורה'. לאורך השנים זכה לתפקידים מרכזיים בכנסת, ביניהם יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה, ונחשב לאחד מהדמויות המשפיעות ביותר בפוליטיקה החרדית.

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )

חתונת בת הזקונים של יעקב אשר ( צילום: באדיבות המשפחה )