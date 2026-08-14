סוף טוב לאירוע דרמטי שהתרחש בשעות האחרונות: פעילות מהירה והתקפית של שוטרי מחוז ש"י בסיוע לוחמי צה"ל בעיר חברון וסמוך לה, הובילו לאיתורה של צעירה שנלקחה בכוח על ידי משפחתה מאזור מרכז הארץ.

בשעות הערב התקבל דיווח במשטרה על אודות צעירה בשנות ה-20 לחייה המתגוררת במסגרת מגורים מותאמת בגוש דן, שנלקחה על ידי בני משפחתה ברכבם. מיד עם קבלת הדיווח ותוך פעולות מבצעיות ומודיעיניות, התחזק חשד כי המעורבים נמצאים בתוך העיר חברון.

במסגרת פעילות התקפית מהירה תוך מיצוי יכולות, אמצעים ושיתוף פעולה בין שוטרי תחנת חברון ממרחב יהודה יחד עם מש"ק המנהלת המשטרתית לתיאום וקישור (ממת"ש) מחוז ש"י ולוחמי חטיבת יהודה של צה"ל, נפרסו הכוחות בפאתי העיר זאת לצד פעילות סריקות אחר המשפחה על ידי המשטרה הפלסטינית.

נעצר בצאתו מהעיר

בשלב מסוים, אותר הרכב בעת שיצא מהעיירה ונעצר על ידי לוחמי צה"ל שהזעיקו את השוטרים למקום. הצעירה שנחטפה, הועברה להשגחת המשטרה ובני משפחתה עוכבו לתחנת חברון, לצורך בירור המקרה והעברתם לידי חוקרי מחוז ת"א.

המקרה מצטרף לשורה של פעולות משטרה בשטח יהודה ושומרון בשיתוף פעולה עם כוחות הביטחון. רק לפני מספר ימים נעצרה חוליה שהתחזתה לנציגי חברת תקשורת וגנבה אלפי שקלים מקשישה בת 92 באזור עמק יזרעאל.

יצוין כי המבצע המשולב בין המשטרה לצה"ל התאפשר הודות לשיתוף פעולה מהיר בין הגורמים השונים ולפעילות מודיעינית ממוקדת שאיפשרה לאתר את הרכב בזמן אמת. הצעירה שוחררה ללא פגע, ובני המשפחה שעכבו אותה נמצאים כעת בחקירה.