החשבון נסגר "מוכן טיל, בוצע" | תיעוד תקריב דרמטי - ובצבע: כך חוסל חוטפה של נועה ארגמני דובר צה"ל מפרסם תיעוד דרמטי מרגע חיסול המחבל שחטף את נועה ארגמני לרצועה | כך זה נראה - הכי קרוב שאפשר ובצבע (צבא)