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"מוכן טיל, בוצע" | תיעוד תקריב דרמטי - ובצבע: כך חוסל חוטפה של נועה ארגמני

דובר צה"ל מפרסם תיעוד דרמטי מרגע חיסול המחבל שחטף את נועה ארגמני לרצועה | כך זה נראה - הכי קרוב שאפשר ובצבע (צבא)

צה"לנועה ארגמני

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