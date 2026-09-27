החשבון נסגר "מוכן טיל, בוצע" | תיעוד תקריב דרמטי - ובצבע: כך חוסל חוטפה של נועה ארגמני דובר צה"ל מפרסם תיעוד דרמטי מרגע חיסול המחבל שחטף את נועה ארגמני לרצועה | כך זה נראה - הכי קרוב שאפשר ובצבע (צבא) כהכיכר השבת20:10 10100:00/0:29 צה"לנועה ארגמני 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:הח"כים התכתבו בוואטסאפ: הדיון שנקבע ליום השנה לטבח - והתגובה המפתיעה של טלי גוטליבקובי ישראל|19:36"יובל אברהם שומע?": העיתונאי תוקף את יוצרי הסרט האנטישמי לאחר התיעוד מעזהבני סולומון|17:03״קודם ארצח את הילדים שלך, ואז אותך״: הסורי שמאיים בשבעה באוקטובר חדש | צפומשה אריה|16:19אולי גם יעניין אותך:"הקו מת": האב השכול שניתק את הנייד של בנו הנופל, מספר על התהליך המצמררקובי אטינגר|15:48צפו: כשהסוהרים נדהמו ממה שהתגלה במקלחת התא בבית המעצרדוד הכהן|14:26ניצלו ברגע האחרון | צפו בתיעוד מלחיץ מהנזק שהיה יכול להיגרם בספארימישאל לוי|13:39
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