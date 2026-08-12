אבל כבד וטרגדיה קשה בשכונת רמות בירושלים, עם היוודע הבשורה המחרידה על פטירתה בדמי ימיה של הילדה יעל רבקה בצלאל ע"ה, כבת שלוש שנים בלבד.

רבקה נחנקה בביתה לפני כשבועיים בעת שאכלה ענבים. צוותי הרפואה וההצלה, ובהם חובשים ופראמדיקים של איחוד הצלה ומד"א, הוזעקו במהירות לבית המשפחה והחלו לבצע בה פעולות החייאה מתקדמות וממושכות. במהלך פעולות ההצלה, הצליח הפראמדיק לחלץ ענב שחסם את קנה הנשימה של הפעוטה. לאחר מכן פונתה במצב קשה ביותר תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים שערי צדק, כשהיא מורדמת ומונשמת. במשך שבועיים שלמים נאבקו הרופאים במחלקת הטיפול הנמרץ על חייה של יעל רבקה הקטנה, בתם של יצחק וחנה בצלאל, בעוד בני המשפחה והציבור מתפללים לרפואתה. אולם הבוקר, למרבה הצער, הדרדר מצבה והרופאים נאלצו לקבוע את מותה. הטרגדיה הכואבת פקדה את המשפחה בעיתוי מורכב במיוחד – שבוע בלבד לפני מועד חתונתה של אחותה הגדולה של יעל ע"ה. כעת, במקום ללוות את הבת לחופה מתוך שמחה, נאלצים בני המשפחה והקרובים ללוות את הילדה הקטנה למנוחת עולמים. כתב החרדים מיום הגיוס הסוער: "הפרט החרדי הרבה יותר חלש" | צפו קובי ישראל | 16:25 מסע הלוויה יצא מבית הלוויות שמגר בירושלים לכיוון הר המנוחות, שם תובא למנוחות בחלקה התימנית.

הזירה בירושלים ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

אירועי חנק ממזונות בקרב ילדים ופעוטות מהווים תזכורת כואבת להנחיות הבטיחות של ארגוני ההצלה והרפואה. הארגונים מדגישים שוב ושוב את החשיבות הקריטית בהקפדה על חיתוך מאכלים עגולים ומשופעים – ובפרט ענבים, עגבניות שרי ונקניקיות – לאורכם ולא לרוחבם, על מנת למנוע חסימה מלאה של קנה הנשימה במקרה של בליעה לא תקינה בגילאים הרכים. תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.