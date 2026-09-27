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תאונה קשה בירושלים: ילד בן 3 נפצע קשה במהלך רכיבה על בימבה

תקרית קשה בבירה: ילד בן שלוש נפצע באורח קשה במהלך רכיבה על בימבת צעצוע ברחוב אברהם אידלזון בירושלים | הוא פונה לבית החולים שערי צדק בעיר (בארץ)

הזירה בירושלים (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

תקרית קשה: פעוט כבן שלוש נפצע קשה במהלך משחק ברחוב אברהם אידלזון ב, לאחר שהתנגש בעמוד בעת שרכב על בימבה בגינת משחקים. צוותי רפואת החירום העניקו לו טיפול רפואי והוא פונה לבית החולים שערי צדק עם חבלת ראש כשהוא בהכרה.

שוקי בקר פרמדיק באיחוד הצלה והחובשים אבי ארנטרוי ואיתן בריל מסרו: "לדברי משפחתו הוא נפל מבימבה ובעקבות כך נחבל קשות בראשו. הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה. ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים שערי צדק כשבשלב זה מצבו מוגדר בינוני עד קשה".

חובשי מד"א בנימין מנדלזון ואסתר מנדלזון, סיפרו: "ראינו את הילד שוכב על הרצפה כשהוא בהכרה וסובל מחבלה משמעותית בראשו, לאחר שנפצע במהלך רכיבה על בימבה צעצוע. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה".

מוקדם יותר היום ילד בן 10 נפצע באורח קשה בעת שרכב על קורקינט חשמלי בשדרות ירושלים באשדוד והחליק. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים אסותא בעיר.
ירושליםאיחוד הצלהמד"אשערי צדק

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