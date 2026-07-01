הילד אלחנן נהוראי אלמליח ז"ל לפני כחודש עם שמוליק סוכות ( צילום: באדיבות המצלם )

אבל כבד ירד אמש (שלישי) בחצות הלילה על העיר בית שמש ועל שכונת רמה ד', עם קבלת הבשורה המרה והטראגית על פטירתו בדמי ימיו של הילד הטהור אלחנן נהוראי אלמליח ז"ל, אשר נזכך בייסורים קשים והוא בן 9 שנים בלבד.

במשך תקופה ארוכה נשאו המונים בתפילות ובתחנונים לרפואת הילד אלחנן נהוראי בן מרגלית, שעבר טיפולים מורכבים והתמודד באמונה ובגבורה עילאית עם המחלה הקשה שקננה בגופו. אולם אמש, למגינת לבם של הוריו הכאובים, בני המשפחה ומכריו הרבים, נגזרה הגזירה והוא השיב את נשמתו הזכה והנקייה לאביה שבשמיים. במשך כל תקופת אשפוזו ומחלתו, הפכה מיטתו לתל תלפיות של חסד ורגש. זמרים רבים ואמני מנצחים הגיעו לבית החולים כדי לשמח אותו ולנסות להקל במעט על סבלו, כאשר הוא מצדו הפגין כוחות נפש עצומים ושמחת חיים שלא תיאמן. המשאלה האחרונה: "ששמוליק יבוא לשיר לי" פתיל חייו נגדעו באכזריות: קווים ראשונים לדמותו של רבי עמוס גואטה זצ"ל חיים רוזנבוים | 07:40 קושרים מיוחדים ואוהבים נקשרו בין הילד אלחנן נהוראי ז"ל לבין אמן הרגש שמוליק סוכות, שאת שיריו אהב הילד אהבת נפש. אתמול בשעות הצהריים, שעות ספורות לפני הפטירה, התפרסם ברשתות החברתיות סרטון מצמרר שהרעידלבבות, ובו נראה שמוליק סוכות כשהוא נשנק מבכי ומספר בדמעות על בקשה קורעת לב שקיבל מאביו של אלחנן: "האבא שאל אותו 'מה אתה רוצה?', והילד, שנשארו לו שעות ספורות לחיות, השיב: 'אני רוצה ששמוליק יבוא לשיר לי'". "זה הדבר הכי קשה שהנשמה שלי יכולה להתמודד איתו", שיתף סוכות בדמעות לפני שנכנס לחדר בבית החולים. "אני מתפלל לה' שייתן לי כוח, ובשביל זה הגעתי לעולם".

שמוליק סוכות בדרכו לשמח את הילד החולה ז"ל - צילום: שמוליק סוכות שמוליק סוכות בדרכו לשמח את הילד החולה ז"ל | צילום: צילום: שמוליק סוכות 10 10 0:00 / 0:52

שמוליק סוכות הגיע למיטתו של אלחנן והעניק לו רגעים אחרונים של חסד ורגש מזוכך, כשהוא שר איתו ועם בני המשפחה את השירים שכל כך אהב. שעות ספורות לאחר מכן, בחצות הלילה, עלתה הנשמה הטהורה השמיימה.

בפוסט כואב ורוטט מדמעות שפרסם שמוליק סוכות לאחר הפטירה, הוא תיאר את רגעי הפרידה המצמררים: "לפעמים אתה מוצא את עצמך בתוך מערבולת של עשייה, אירועים, הופעות וכן ירבו... ואז מגיע ילד קטן שמתוך כל הרעש הזה מראה לך את החיים האמיתיים, את הפרופורציות, את האמונה, ואת השמחה האמיתית מהי".

"היום שרתי לידו כמה שעות, את כל השירים שהוא אהב: 'תסתכלו לשמיים', 'גיבור עולם', 'ביחד עם אבא ואמא'", שיתף סוכות בכאב עצום. "'גיבור עולם אני מחזיק לך יד'... כמה דקות שאני לא מצליח לשיר, הגרון של כולם נחנק ואתה מזדכך בייסורי תופת והנשמה יוצאת מן הגוף... ואני יוצא מבית החולים עם צער ולב קרוע אבל עם אקונומיקה בנשמה. לא בכיתי את חיי ברציפות כל כך הרבה זמן, ואמרתי להורים שלך שאני מרגיש מחובר אליך כל כך, כאילו אני ילד שלהם".

בסיום דבריו נפרד מהילד שהפך לחלק מנשמתו: "אז הלילה הזה החזרת את הנשמה הטהורה הזו שלך לבוראה, למקום הרגוע שלה, והשארת כאן געגוע עמוק... אלחנן המתוק, מבטיח לא לשכוח אותך לנצח".

ההלוויה הכואבת צפויה להתקיים היום, ובה ישתתפו בני הקהילה בבית שמש, חבריו ללימודים ותושבי השכונה הממאנים לעכל את פטירתו של הילד המיוחד והאהוב.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.