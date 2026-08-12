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מאמצים כבירים לשחרור ארונו

טרגדיה קורעת לב בשווייץ | המו"ץ הנודע מבורו פארק נפטר בשנתו - בדמי ימיו

הלם ותדהמה ברחובות בורו פארק עם היוודע הבשורה הקשה על הסתלקותו הפתאומית של הדיין הנערץ, הגאון רבי צבי זאב ברגר זצ"ל, מחשובי המו"צים בחצה"ק צאנז קלויזנבורג | המנוח זצ"ל נפטר בפתאומיות בשנתו מאירוע לבבי במהלך שהותו בשווייץ | עסקנים פועלים לשחרור ארונו לקבורה בארה"ב (דיין האמת)

הרה"ג רבי צבי זאב ברגר זצ"ל (צילום: אחים לאנטשעווסקי)

אבל כבד בחצה"ק צאנז קלויזנבורג: הלם ותדהמה פקדו אתמול (שלישי) את החסידות, עם התפשטות הידיעה המכאיבה והמזעזעת על פטירתו הפתאומית בשנתו של הרה"ג רבי צבי זאב ברגר זצ"ל, ממו"צי קהילת צאנז קלויזנבורג ומחשובי מורי ההוראה בבית הוראה 'קארלסבורג', אשר נסתלק לבית עולמו במהלך שהותו למנוחה בשווייץ, והוא בן 43 בלבד בפטירתו.

המנוח זצ"ל יצא בימים האחרונים למנוחה בשווייץ. במהלך הלילה (בין שני לשלישי) נפטר בשנתו בפתאומיות, כפי הנראה כתוצאה מאירוע לבבי. בבוקר, משלא התעורר משנתו, הוזעקו למקום כוחות הרפואה וההצלה, אך למגינת כל לב נאלצו לקבוע את מותו במקום.

המנוח זצ"ל היה מחשובי עולם ההוראה והדיינות בשכונת בורו פארק בברוקלין. הוא שימש כמורה הוראה מובהק וכמו"ץ בקהילת צאנז קלויזנבורג, לצד תפקידו כמורה הוראה בבית ההוראה המפורסם 'קארלסבורג', שנוסד על ידי גאב"ד קארלסבורג הגה"צ רבי יחזקאל ראטה זצ"ל.

המנוח נודע בשקידתו העצומה בתורה, בעיונו הרחב ובבירור סוגיות הלכתיות סבוכות ומורכבות. שיעוריו המרתקים והמקיפים בהלכות שבת, רפואה והלכה, טכנולוגיה ונסיעות, עוררו רושם רב והופצו בקרב אלפי לומדי תורה ומבקשי הלכה.

מכריו ובני הקהילה מספרים על תלמיד חכם עצום, דמות מרוממת של חסיד ועובד ה' בלב ונפש, המקושר בכל נימי נפשו לרבו, יבלחט"א האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג,

הבשורה הקשה הכתה בתדהמה את בני המשפחה, חסידי צאנז קלויזנבורג, ומאות תלמידיו ושואלי בעצתו בארה"ב וברחבי העולם, הממאנים לעכל את האסון הנורא והסתלקותו בטרם עת של מורה הוראה חשוב ומוערך בדמי ימיו.

המנוח הותיר אחריו דור ישרים מבורך. בשעות אלו עדיין פועלים עסקני החסידות מול השלטונות בשווייץ להשלמת הסידורים הנדרשים ולשחרור גופתו לצורך הבאתו לקבורה. פרטי מסע הלוויה והעברת ארונו לארצות הברית יפורסמו בהמשך.

בתוך כך, רבו, יבלחט"א האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, אמור להופיע לביקור הקודש בארץ ישראל ולערוך את השבת בעיר הקודש צפת. לעת עתה לא נודע על שינוי בתוכניות מסע הקודש בעקבות האסון הכבד.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.
בורו פארקברוך דיין האמתשווייץצאנז קלויזנבורגצבי זאב ברגר

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