ברוך דיין האמת: אסון כבד פקד את חסידות טאהש שבקנדה עם פטירתו הפתאומית של הרה"ח ר' אליהו שפיטצער זצ"ל, מזקני חשובי החסידים, גבאי בית המדרש הגדול ומדמויות ההוד הבולטות בחצר הקודש, שהתמוטט במהלך יום הכפורים והשיב את נשמתו לבוראו כשהוא בן 81.

המנוח זצ"ל נולד לאביו הרה"ח רבי מאיר משה שפיטצער זצ"ל. את רוב ימיו הקדיש לחינוך תשב"ר כשהוא מעמיד דורות של תלמידים ביראת שמים טהורה. לצד זאת, שימש במשך עשרות שנים כגבאי בית המדרש הגדול של החסידות בקריית טאהש, והיה אמון על קבלת הפנים של כל אורח ובא בשעריה.

במסירות נפש ממש ניהל את מערך ה'הכנסת אורחים' במקום, כשמכריו מספרים כי בשבתות היה דואג קודם כל לכך שכל אורח יסעוד וישבע את נפשו, ורק לאחר מכן היה פונה לביתו לעריכת סעודת השבת שלו עצמו. הוא התאפיין במאור פנים תמידי, בצדקות מופלאה ובקשר נפשי עמוק ועבות אל האדמו"ר הרה"ק מטאהש זי"ע.

המחווה המרטיטה לרפואת האדמו"ר מויז'ניץ

שמו של המנוח עלה לכותרות ולשיחת היום בקרב חסידים ואנשי מעשה לפני כשנתיים. כאשר נודע דבר מחלתו של האדמו"ר מויז'ניץ שהיה כידוע קשור בלב ובנפש אל האדמו"ר הרה"ק מטאהש זי"ע אשר חיבבו והעריצו בקדושה יתירה, כתב ר' אליהו זצ"ל מכתב נורא הוד.

במכתבו חשף כי חלה בעבר במחלה קשה, אך האדמו"ר מטאהש זי"ע הבטיחו אז כי יתרפא לחלוטין "ב-100%". בשל כך הוא הודיע במכתב כתוב וחתום כי הוא מעביר את ברכת הבריאות והרפואה שקיבל במלואה לטובת האדמו"ר מויז'ניץ, מתוך אמונה שלמה שהרבי מטאהש זי"ע מן השמים מסכים לצעד זה.