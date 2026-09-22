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מדמויות ההוד בקנדה

הלם בטאהש; הגבאי המסור זצ"ל שהעביר את ברכת הרפואה שלו, נפטר בפתע פתאום

הלם ואבל כבד בחסידות טאהש שבקנדה: גבאי בית המדרש הגדול, הרה"ח ר' אליהו שפיטצער זצ"ל – שנודע בסיפור המופלא בו העביר את ברכת הרפואה שקיבל מהרבי מטאהש זי"ע לטובת האדמו"ר מויז'ניץ – התמוטט בעיצומו של יום הכפורים והשיב את נשמתו לבוראו בגיל 81 | המנוח ז"ל הותיר אחריו שורת מעשי חסד אדירים וקהילה שלמה דואבת (דיין האמת)

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הרה"ח ר' אליהו שפיטצער זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)

ברוך דיין האמת: אסון כבד פקד את חסידות טאהש שבקנדה עם פטירתו הפתאומית של הרה"ח ר' אליהו שפיטצער זצ"ל, מזקני חשובי החסידים, גבאי בית המדרש הגדול ומדמויות ההוד הבולטות בחצר הקודש, שהתמוטט במהלך יום הכפורים והשיב את נשמתו לבוראו כשהוא בן 81.

המנוח זצ"ל נולד לאביו הרה"ח רבי מאיר משה שפיטצער זצ"ל. את רוב ימיו הקדיש לחינוך תשב"ר כשהוא מעמיד דורות של תלמידים ביראת שמים טהורה. לצד זאת, שימש במשך עשרות שנים כגבאי בית המדרש הגדול של החסידות בקריית טאהש, והיה אמון על קבלת הפנים של כל אורח ובא בשעריה.

במסירות נפש ממש ניהל את מערך ה'הכנסת אורחים' במקום, כשמכריו מספרים כי בשבתות היה דואג קודם כל לכך שכל אורח יסעוד וישבע את נפשו, ורק לאחר מכן היה פונה לביתו לעריכת סעודת השבת שלו עצמו. הוא התאפיין במאור פנים תמידי, בצדקות מופלאה ובקשר נפשי עמוק ועבות אל האדמו"ר הרה"ק מטאהש זי"ע.

המחווה המרטיטה לרפואת האדמו"ר מויז'ניץ

שמו של המנוח עלה לכותרות ולשיחת היום בקרב חסידים ואנשי מעשה לפני כשנתיים. כאשר נודע דבר מחלתו של האדמו"ר מויז'ניץ שהיה כידוע קשור בלב ובנפש אל האדמו"ר הרה"ק מטאהש זי"ע אשר חיבבו והעריצו בקדושה יתירה, כתב ר' אליהו זצ"ל מכתב נורא הוד.

במכתבו חשף כי חלה בעבר במחלה קשה, אך האדמו"ר מטאהש זי"ע הבטיחו אז כי יתרפא לחלוטין "ב-100%". בשל כך הוא הודיע במכתב כתוב וחתום כי הוא מעביר את ברכת הבריאות והרפואה שקיבל במלואה לטובת האדמו"ר מויז'ניץ, מתוך אמונה שלמה שהרבי מטאהש זי"ע מן השמים מסכים לצעד זה.

המכתב המצמרר שכתב הרב אליהו שפיטצר זצ"ל

המנוח זצ"ל זכה להיות בריא ושלם עד יומו האחרון. אולם אתמול, באמצע יום הכיפורים, התמוטט בפתאומיות בבית המדרש. הבוקר, לדאבון לבם של בני משפחתו והמוני חסידי טאהש, השיב את נשמתו הזכה לבוראו, כשהוא מותיר אחריו עולם של חסד, תורה ומעשים טובים.

ההלם בחסידות גדולה עד למאוד, ומזכירים את מכתבו המצמרר שכתב.

המנוח ז"ל הותיר אחריו זרע ברך ה', בנים ובני בנים העוסקים בתורה ובמצוות והולכים בדרך ה'.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.
האדמו"ר מויז'ניץברוך דיין האמתהאדמו"ר מטאהשיום כיפוריםאליהו שפיטצערחסידות טאהש

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