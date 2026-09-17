אבל בעולם התורה והוראה וביישוב תל ציון: היום (חמישי) הלך לעולמו הגאון רבי מאיר שלום חי טנג'י זצ"ל, ראש מוסדות "מקדש שלמה", מחשובי הרבנים בתל ציון וממקורביו וחביביו של הראשון לציון הגר"ע יוסף זצוק"ל וגדולי ישראל, והוא בן 75 בפטירתו.

הנפטר זצ"ל נולד במרוקו לאביו הרב מכלוף ז"ל. בילדותו עלה עם משפחתו לארץ והם התגוררו בעפולה. כבר מקטנותו פעם בו הצימאון לתורה ותמיד שאף ללמוד בישיבה, גם ככשסביבתו לא תמיד הבינה את שאיפותיו. במסירות נפש הלך ללמוד בישיבה קטנה באופקים, כשאימו הצדקנית מרת רחל ע"ה מחזקת אותו ומלווה אותו בדמעות שליש באמרה: "נכון שקשה לי שאתה גולה למקום תורה, אבל אני מעדיפה לבכות עכשיו ולא אחר כך".

בהמשך גלה למקום תורה לישיבה הגדולה "שארית יוסף" בבאר יעקב, שם דבק ברבו המובהק הגאון רבי ניסים טולדנו זצ"ל, שהיה קשור אליו בעבותות אהבה, קשר אמיץ שנמשך לאורך כל ימי חייו. כמו כן, היה מתלמידיו המובהקים של הראשון לציון הגר"ע יוסף זצוק"ל, ועוד מימיו בבני ברק הקפיד להשתתף מדי מוצאי שבת קודש בשיעוריו הכלליים בבית הכנסת 'המשהדים' ולאחר מכן בירושלים.

בהגיעו לפרקו נישא לרעייתו הרבנית מרת יונה תבלחט"א, בתו של הרה"ג רבי משה אשכנזי זצ"ל מבני ברק. לפני למעלה מיובל שנים יסד את הכולל והמוסדות "מקדש שלמה", והקדיש עשרות שנים מחייו להרבצת תורה, להוראת הלכה ולהעמדת תלמידים. לאורך שנות הנהגתו זכה להעמיד תלמידים רבים אשר ינקו מתורתו והלכו לאורו, ושימש כרב ומורה דרך מובהק לבני קהילתו.

פרק מיוחד בחייו נרשם לפני כ-15 שנה, אז זכה להעלות לארץ הקודש את עצמותיהם של אבותיו הקדושים, המקובלים הצדיקים רבי שלמה ורבי אברהם טנג'י זצ"ל, שנודעו בכל רחבי מרוקו כפרושים וקדושים, ועל פי המסופר אחד האחים אף זכה לגילוי אליהו הנביא.

אנשי החברה קדישא במרוקו נדהמו לגלות בעת פתיחת הקברים בכפר המקומי כי גופותיהם של האחים, שנפטרו כ-80 שנה קודם לכן, נותרו שלמות כמעט לחלוטין. לאחר מסכת בירוקרטיה מורכבת הוטסו הארונות לישראל בטיפול אנשי חברה קדישא של קהילות צפון אפריקה. מסע הלווייתם ההיסטורי יצא אז מביתו של הגר"ע יוסף זצ"ל בהשתתפותו הפעילה, כדי לזכות את הציבור לעלות על קברם לתפילה ולישועה.

בתקופה האחרונה הידרדר מצבו הרפואי של המנוח זצ"ל ורבים העתירו בתפילה לרפואת רבי מאיר שלום חי בן רחל. למגינת לב, נגזרה הגזרה והוא השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה. זכה להותיר אחריו דור ישרים מבורך, 15 ילדים ובני משפחה הממשיכים בדרך התורה והיראה שהתווה להם בחייו.

מסע הלוויה יצא הבוקר בשעה 10:30 מבית הכנסת 'מקדש שלמה' בתל ציון, ובשעה 13:00 מבית ההספדים הספרדי בהר המנוחות בירושלים, שם יובא למנוחות.

ת.נ.צ.ב.ה.