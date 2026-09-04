אבל בצפון; בנו של המשגיח, הרב יהודה אריה פולק ז"ל הלך לעולמו

בשעה האחרונה ליוו המונים למנוחות בבית העלמין בזכרון יעקב את הרב יהודה אריה פולק ז"ל, חבר המועצה המקומית ומחשובי העסקנים בצפון, שהלך לעולמו לאחר שסבל ממחלה קשה והוא בן 65 בפטירתו.

המנוח ז"ל נולד בא' באדר תשכ"א, כבן בכור לאביו הגאון רבי אברהם פולק זצ"ל, משגיח ישיבת סלבודקה המעטירה. בבית אביו הגדול ינק תורה ומוסר וראה מסירות נפש לתורה והעמדת תלמידים. בבחרותו למד בישיבת 'כנסת חזקיהו' ברכסים, שם קנה את תורתו מראשי הישיבה.

בהגיעו לפרקו נשא את רעייתו שתחי', בתו של הרב משה חיים שינקר ז"ל. יחד קבעו את ביתם במושבה זכרון יעקב, שם הפך ברבות השנים לדמות מרכזית בעשייה הציבורית. הוא מונה לחבר וסגן ראש המועצה מטעם סיעת 'חי' של 'דגל התורה', ופעל ללא לאות למען סיוע לכל פונה, ביסוס הקהילה החרדית במושבה והחזקת מוסדות התורה.

לצד עבודתו הציבורית, ניהל בעבר את ישיבת 'כנסת ישראל - סלבודקה', ושימש במשך שנים כמשגיח כשרות מטעם בד"ץ 'העדה החרדית' במפעל הדגים בקיבוץ מעגן מיכאל, שם התמסר בכל כוחו למען כשרות המאכלות. מכריו מספרים על אדם חביב, מאיר פנים לכל אדם, אשר הקדיש את חייו לעזרה לזולת.

עם נודע דבר פטירתו, פרסמה המחלקה המוניציפלית של 'דגל התורה' הודעת אבל מיוחדת, בה הביעה צער עמוק על פטירתו של נציג התנועה: "הרב פולק ז"ל היה פעיל ציבור מסור ונאמן לדרכם של גדולי ישראל. את תפקידיו בצורכי הציבור נשא במשך שנים במסירות, באמונה ובתחושת שליחות, ופעל רבות למען חיזוק התורה, שמירת ערכי היהדות ורווחת תושבי המושבה".

מנהל המחלקה המוניציפלית, מנחם שפירא, ספד: "נציגי 'דגל התורה' ברחבי הארץ משתתפים באבלה הכבד של המשפחה החשובה. המנוח היה איש חסד כביר מעש, אשר קידש שם שמיים בהליכותיו ובהנהגותיו והותיר מורשת מפוארת של עשייה למען הכלל. המקום ינחם את בני המשפחה בתוך שאר אבלי ציון וירושלים".

הלווייתו יצאה בשעה 15:00 מביתו ברחוב הזית בזכרון יעקב לבית העלמין המקומי, שם נטמן בחלקת שומרי שבת.

ת.נ.צ.ב.ה.