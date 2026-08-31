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הלם בביתר עילית; הבנש"ק הרה"צ רבי שמשון גולדמן זצ"ל נפטר בפתע פתאום 

הלם ואבל כבד בעיר ביתר עילית עם הסתלקותו הפתאומית של הרה"צ רבי שמשון אהרן גולדמן זצ"ל מחשובי דמויות ההוד בעיר | כוחות ההצלה נלחמו על חייו אך נגזרה הגזירה | המנוח ז"ל הוא בנו של אב"ד זוועהיל בני ברק וחתנו של האדמו"ר מקומרנא ארזי הבירה | יריעה מיוחדת לזכרו בהמשך (דיין האמת)

הרה"צ רבי שמשון גולדמן זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)

טרגדיה קשה והלם כבד בביתר עילית: בשעה האחרונה (שני) הגיעה הידיעה המרה והמזעזעת על הסתלקותו הפתאומית לבית עולמו של הרה"צ רבי שמשון אהרן גולדמן זצ"ל, מהדמויות הבולטות בעיר, והוא בן 56 בלבד בפטירתו.

ל'כיכר השבת' נודע כי הבוקר לקה המנוח ז"ל בדום לב פתאומי לאחר ששהה לצד אשתו בבית החולים. כוחות חירום והצלה שהוזעקו במהירות למקום ביצעו בו פעולות החייאה ממושכות ונלחמו על חייו, אך לגודל הכאב והשבר נגזרה הגזירה והשיב את נשמתו הטהורה ליוצרה.

הידיעה המרה נפלה כרעם ביום בהיר על תושבי העיר ביתר עילית ומכריו. המנוח ז"ל היה ידוע כאיש משכמו ומעלה, עובד ה' מופלא ושקוע בעולה של תורה ועבודה. לצד עמלו בתורה, נודע בליבו הרחב ובמאור פניו לכל אדם; הוא הקדיש את חייו לשימח לבבות נשברים, להטות אוזן קשבת לכל נדכא ולחזק כל איש במילות עידוד חמות ובמאור פנים שאינו משתכח.

המנוח ז"ל, בנו של יבלחט"א הרה"צ רבי דוד גולדמן, אב"ד זוועהיל בני ברק, וחתנו של יבלחט"א האדמו"ר מקומרנא ארזי הבירה.

הבוקר, כאמור, הסתלק לבית עולמו בפתע פתאום, והותיר אחריו משפחה מרוסקת, מכרים כואבים וקהילה שלמה הממאנת להתנחם על חסרונה של דמות הוד כה מיוחדת.

על מועד ופרטי מסע הלוויה נמשיך ונעדכן.

ת.נ.צ.ב.ה.
ביתר עיליתברוך דיין האמתזוועהילקומרנארבי שמשון גולדמן

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