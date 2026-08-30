הרבי ממנהטן; האדמו"ר הישיש מקאמרנא זצ"ל הסתלק לבית עולמו

האדמו"ר מקומרנא מנהטן זצ"ל ( צילום: ארכיון )

ברוך דיין האמת: מארצות הברית מגיעה הבוקר (ראשון) הידיעה המעציבה על הסתלקותו בשיבה טובה של האדמו"ר מקאמרנא-מנהטן, הרה"צ רבי יהושע סאפרין זצ"ל, אשר השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה והוא בן 91 בפטירתו.

המנוח זצ"ל נולד בעיירה אונגוואר לאביו האדמו"ר רבי חיים יעקב מקאמרנא זיע"א, בעל המחברים "בית אבות" ו"שבת שלום ומבורך"; בן האדמו"ר רבי אליעזר צבי מקאמרנא זיע"א, ונכדו של מייסד השושלת האדמו"ר הרה"ק רבי יצחק אייזיק מקאמרנא זיע"א, בעל ה'היכל הברכה'. בהגיעו לפרקו נישא לרעייתו, בתו של הרה"ח ר' משה מנחם רוזלר זצ"ל. במשך עשרות שנים קבע האדמו"ר זצ"ל את משכנו במנהטן שבניו יורק. לצד עבודת ה' והנהגת חסידיו, נודע כאחד מגדולי התומכים והנדיבים של מוסדות חסידות גור בארץ ובחו"ל. מסירות נפש עד הרגע האחרון; ראש הישיבה שפתח את 'זמן אלול' - הסתלק לבית עולמו חיים רוזנבוים | 08:58 אבל כבד בויז'ניץ; איש החסד שתרם 'חצי מיליון דולר – בלי שום שלט, הלך לעולמו חיים רוזנבוים | 28.08.26 כמו כן, היה זה שהרים תרומה נכבדה לשקומו ולשיפוצו של בית המדרש המפורסם של חסידות קאמרנא ברחוב מלכי ישראל בשכונת גאולה בירושלים – בית מדרש שנוסד בשעתו על ידי אביו זצ"ל ונודע בציבור הרחב בכינויו 'קאמרנא - מפעל הפיס'. מסע הלוויה יצא הבוקר (ראשון) בשעה 11:00 (שעון מקומי) מבית הלוויות 'שומרי הדת' בשכונת בורו פארק בברוקלין. ארונו יועלה לארץ הקודש לקבורה. ת.נ.צ.ב.ה.