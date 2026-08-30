 דלג לתוכן הראשי
ארונו בא

הרבי ממנהטן; האדמו"ר הישיש מקאמרנא זצ"ל הסתלק לבית עולמו

מארה"ב מגיעה הידיעה על הסתלקותו בשיבה טובה של האדמו"ר הרה"צ רבי יהושע סאפרין זצ"ל מקאמרנא-מנהטן, נכד בעל ה'היכל הברכה' • המנוח זצ"ל נודע כנדיב דגול של מוסדות גור וכמי ששיפץ את בית המדרש המפורסם של החסידות ברחוב מלכי ישראל בירושלים • מסע הלוויה יצא בבורו פארק - וארונו יועלה לקבורה בארץ הקודש (דיין האמת)

האדמו"ר מקומרנא מנהטן זצ"ל (צילום: ארכיון)

ברוך דיין האמת: מארצות הברית מגיעה הבוקר (ראשון) הידיעה המעציבה על הסתלקותו בשיבה טובה של האדמו"ר מקאמרנא-מנהטן, הרה"צ רבי יהושע סאפרין זצ"ל, אשר השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה והוא בן 91 בפטירתו.

המנוח זצ"ל נולד בעיירה אונגוואר לאביו האדמו"ר רבי חיים יעקב מקאמרנא זיע"א, בעל המחברים "בית אבות" ו"שבת שלום ומבורך"; בן האדמו"ר רבי אליעזר צבי מקאמרנא זיע"א, ונכדו של מייסד השושלת האדמו"ר הרה"ק רבי יצחק אייזיק מקאמרנא זיע"א, בעל ה'היכל הברכה'.

בהגיעו לפרקו נישא לרעייתו, בתו של הרה"ח ר' משה מנחם רוזלר זצ"ל.

במשך עשרות שנים קבע האדמו"ר זצ"ל את משכנו במנהטן שבניו יורק. לצד עבודת ה' והנהגת חסידיו, נודע כאחד מגדולי התומכים והנדיבים של מוסדות חסידות גור בארץ ובחו"ל.

כמו כן, היה זה שהרים תרומה נכבדה לשקומו ולשיפוצו של בית המדרש המפורסם של חסידות קאמרנא ברחוב מלכי ישראל בשכונת גאולה בירושלים – בית מדרש שנוסד בשעתו על ידי אביו זצ"ל ונודע בציבור הרחב בכינויו 'קאמרנא - מפעל הפיס'.

מסע הלוויה יצא הבוקר (ראשון) בשעה 11:00 (שעון מקומי) מבית הלוויות 'שומרי הדת' בשכונת בורו פארק בברוקלין. ארונו יועלה לארץ הקודש לקבורה.

ת.נ.צ.ב.ה.

מודעה מסע ההלוויה וימי השבעה
ברוך דיין האמתרבי יהושע סאפריןקומרנא מנהטן

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בדיין האמת:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר