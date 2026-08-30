ברוך דיין האמת: בבית החולים 'הדסה עין כרם' בירושלים הסתלק היום (ראשון) לפנות בוקר לבית עולמו הגאון רבי אליקום פרידמן זצ"ל, ראש ישיבת 'באר החיים' במודיעין עילית, לאחר שחלה במחלה הקשה והוא בן 64 בלבד בפטירתו.

המנוח זצ"ל נולד בשנת תשכ"ב לאביו, יבלחט"א, הגאון רבי בערל פרידמן, המשמש כרב השוחטים למעלה מיובל שנים במשחטות של כמה גופי כשרות ובהן 'שארית ישראל', והיה מקורבו של הגרי"ש אלישיב זצ"ל.

בימי בחרותו גלה למקום תורה לישיבה הקטנה של פוניבז' בבני ברק, ולאחר מכן עלה להוגה בתורה בישיבה הגדולה פוניבז'. בהמשך עלה לקנות תורה בישיבת בריסק, שם דבק ברבו ראש הישיבה הגאון רבי משולם דוד סולובייצ'יק זצ"ל והיה לאחד מתלמידיו המובהקים עד יומו האחרון.

בהגיעו לפרקו נישא לרעייתו ע"ה, בתו של הגאון רבי אלכסנדר דינקל זצ"ל, מראשי ישיבת 'קול תורה' לצעירים. לאחר נישואיו קבע את משכנו בירושלים והיה לאחד מחשובי תלמידי החכמים בשכונת מטרסדורף. המנוח זצ"ל נודע בהתמדתו העצומה, ביראת שמיים טהורה ובדקדוק הלכה ללא פשרות.

לפני כעשרים שנה שיכל את רעייתו ע"ה שנפטרה בדמי ימיה, כשהיא מותירה בביתם 12 יתומים רכים. בהמשך נישא בזיווג שני לתבלחט"א הרבנית חיה, בתו של הגאון רבי אליעזר דינר, גאב"ד עדת ישראל, ונולדו להם שתי בנות.

במשך שנים שימש כר"מ בישיבת 'מעיין התלמוד', ולאחר מכן נקרא לשמש כראש ישיבת 'באר החיים' לצעירים במודיעין עילית, בנשיאותו של הגר"ב סולובייצ'יק. בתפקידו זה התמסר לתלמידיו באופן מעורר השתאות, ובחכמה יתרה ידע להלך כנגד רוחו של כל תלמיד, להעמיד סברא ישרה ולהקנות דרכי לימוד. תלמידיו היו קשורים אליו בעבותות אהבה גם שנים רבות לאחר שסיימו את לימודיהם בישיבה.

בשנים האחרונות חלה במחלה הקשה. לאחר שהבריא לפרק זמן, חזרה המחלה לתקוף את גופו והוא נחלש מאוד. בתקופה האחרונה אושפז בבית החולים, אך בצעד חריג ובמסירות נפש עצומה ביקש לצאת מבית החולים בפתחו של זמן אלול הנוכחי, כדי למסור בישיבתו את שיעור הפתיחה על המסכת הנלמדת. כמו כן השתתף עם תלמידי הישיבה בתפילת יום כיפור קטן ומסר שיחת חיזוק מעוררת דמעות, בטרם שב לאשפוז בבית החולים.

הבוקר (ראשון), לפנות בוקר, השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה כשהוא מוקף בבני משפחתו. המנוח הותיר אחריו דור ישרים מבורך, ובהן שתי בנות בביתו.

מסע הלוויה יצא היום (ראשון) בשעה 13:00 בצהריים מביתו ברחוב פנים מאירות 1 בירושלים לעבר הר המנוחות, שם ייטמן.

ת.נ.צ.ב.ה.