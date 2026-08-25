כותרות היום ח"כ צבי סוכות מנתץ את אנדרטת המחבלים ומעורר זעם | בלאגן ביהדות התורה • צפו סערה ביהדות התורה: מרד נגד גור והסכמי הרשימה לכנסת, ארה"ב מחריפה לחץ: פרס ענק על מוג'תבא; מחסור בדלק באיראן, סוכות ניפץ אנדרטת מחבלים: צה"ל ונתניהו גינו בחריפות, מענה לתושבים: שנאי חדש הותקן במודיעין עילית תוך יממה, כ"ץ בחרמון הסורי: "צה"ל לא ייסוג מאזור הביטחון", דרמה בדואר מודיעין עילית: הסניף פונה בעקבות דליפת חומ"ס, וכמו תמיד התיעוד הקיצוני היומי - אחרי התחזית | צפו היום בכיכר

יס יוסי סרגובסקי כיכר השבת | 20:50