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ח"כ צבי סוכות מנתץ את אנדרטת המחבלים ומעורר זעם | בלאגן ביהדות התורה • צפו

סערה ביהדות התורה: מרד נגד גור והסכמי הרשימה לכנסת, ארה"ב מחריפה לחץ: פרס ענק על מוג'תבא; מחסור בדלק באיראן, סוכות ניפץ אנדרטת מחבלים: צה"ל ונתניהו גינו בחריפות, מענה לתושבים: שנאי חדש הותקן במודיעין עילית תוך יממה, כ"ץ בחרמון הסורי: "צה"ל לא ייסוג מאזור הביטחון", דרמה בדואר מודיעין עילית: הסניף פונה בעקבות דליפת חומ"ס, וכמו תמיד התיעוד הקיצוני היומי - אחרי התחזית | צפו היום בכיכר

1תגובות
בנימין נתניהוצה"לאיראןיהדות התורהמודיעין עיליתחסידות גורצבי סוכותיוסי סרגובסקיהיום בכיכרישראל כ"ץ

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מלך של מנדטים
איזה מלך צבי סוכות

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