10 מיליון דולר לראש: המצוד שמטלטל את איראן

10 מיליון דולר לראש: המצוד האמריקני שמטלטל את צמרת טהרן

ארצות הברית מחריפה את הלחץ על צמרת משמרות המהפכה: משרד החוץ האמריקני מציע עד 10 מיליון דולר עבור מידע על חמישה מבכירי משמרות המהפכה.

ההודעה פורסמה במסגרת תוכנית "תגמולים למען הצדק" של משרד החוץ האמריקני. לפי וושינגטון, חמשת הבכירים עומדים בראש זרועות מרכזיות של משמרות המהפכה, שלדברי ארצות הברית מעורבות בפעילות נגד אנשי צבא אמריקנים, בתכנון ובביצוע פעולות טרור ובפעילות סייבר נגד תשתיות אמריקניות. בראש הרשימה עומד אחמד וחידי, שמוגדר בהודעה האמריקנית כמפקד משמרות המהפכה. לצדו מופיע עלי עבדוללהי, העומד בראש מפקדת ח'אתם אל־אנביה, הגוף המרכזי האחראי על התיאום והפיקוד המבצעי של הכוחות האיראניים. משרד החוץ האמריקני מתאר את עבדוללהי כאחד הגורמים המעורבים בקבלת החלטות צבאיות של איראן. השם השלישי הוא סעיד אע'אג'אני, המפקד על מערך הכטב״מים של חיל האוויר והחלל של משמרות המהפכה. מדובר באחת הזרועות המרכזיות של הארגון בתחום כלי הטיס הבלתי מאוישים, תחום שהפך בשנים האחרונות לאחד המרכיבים החשובים ביותר ביכולות הצבאיות של איראן. נהגים שוכבים על הכביש: המשבר החדש שמשתק את איראן דני שפיץ | 10:01 "טראמפ, תכין סוללות": קנדה מאיימת לנתק את החשמל לארה"ב אריה רוזן | 10:42 ברשימה נמצא גם חמידרזא לשגריאן, העומד בראש פיקוד הסייבר והאלקטרוניקה של משמרות המהפכה. ארצות הברית קושרת את לשגריאן לפעילות סייבר איראנית נגד תשתיות אמריקניות, והוא כבר מופיע גם בחומרי תוכנית "תגמולים למען הצדק" הקשורים לפעילות קבוצות סייבר המזוהות עם משמרות המהפכה. החמישי הוא מג'יד ח'אדמי, העומד בראש ארגון המודיעין של משמרות המהפכה. בכך מכסה הרשימה האמריקנית כמה מהצמתים המרכזיים ביותר במנגנון האיראני: הפיקוד העליון, הפיקוד המבצעי, מערך הכטב״מים, הסייבר והמודיעין.

הטלוויזיה הממלכתית האיראנית (IRIB) שבו הוצג איום כלפי ברון טראמפ, בנו הצעיר של דונלד טראמפ 10 10 0:00 / 2:51 הטלוויזיה הממלכתית האיראנית (IRIB) שבו הוצג איום כלפי ברון טראמפ, בנו הצעיר של דונלד טראמפ

המהלך משתלב במערכה רחבה יותר של וושינגטון נגד המנגנון האיראני. במקביל להצעת התגמולים, ארצות הברית הודיעה על צעדי סנקציות חדשים נגד גורמים ורשתות הקשורים לפעילות הצבאית, לרכש ולפעילות הכלכלית של איראן. משרד החוץ האמריקני ציין כי צעדים אלה הם חלק ממדיניות הלחץ המקסימלי על טהרן.

הפרסום מגיע בתקופה של מתיחות חריפה בין וושינגטון לטהרן, כאשר משמרות המהפכה ממשיכים לעמוד במוקד המאמץ האמריקני לפגוע ביכולות הצבאיות, המודיעיניות והכלכליות של המשטר האיראני. מבחינת ארצות הברית, המסר ברור: גם הצמרת הבכירה ביותר של הארגון אינה מחוץ לטווח של המאמץ המודיעיני האמריקני.