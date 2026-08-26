חשד לניסיון פיגוע ירי באזור מודיעין עילית: מוקדם יותר הערב (רביעי) דווח על ירי מכיוון דיר קדיס לעבר היישוב, בעקבותיו הוכרז אביר לילה ב׳ צבאי במודיעין עילית וכוחות הוקפצו לסריקות באזור.

לידי ׳כיכר השבת׳ הגיעה עדות של תושב שהיה באזור ברכפלד, סמוך לכפרים, בזמן האירוע. לדבריו, במהלך שהותו במקום הבחין בערבים באזור, ולאחר מכן אדם יצא ממבנה כשהוא אוחז בחפץ שנראה לו כמו נשק.

״אני שומע בומים, אני מסתכל, אני חושב שזה רובה. הוא מתחיל לירות. ברחנו, היה שם איזה קונטיינר, אז ברחתי לקונטיינר״, סיפר.

לדבריו, המרחק בינו לבין הערבים היה כ־200 עד 250 מטרים בלבד.

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כוחת הביטחון הגיעו בתוך דקות

לאחר האירוע התקשרו התושבים לכוחות הביטחון ומסרו את מיקומם. לדבריו, בתוך דקות הגיעו למקום כוחות רבים, בהם רבש״ץ, קצין שב״כ וכלי רכב צבאיים.

הכוחות גבו מהם פרטים ושאלו אותם על שאירע. בהמשך, כך לפי העדות, הבחין התושב בכוחות שנכנסו לכפר הסמוך וביצעו סריקות במבנים ובדירים.

״אני רואה מרחוק ג׳יפים נכנסים לכפר, נכנסים לבתים עם פנסים, נכנסים לדיר, בודקים הכול״, סיפר.

לדבריו, הכוחות לא מסרו לו מה עלה בחיפושים והאם נתפס דבר מה במקום.