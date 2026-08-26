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במפלגת ׳הציבור החרדי׳ טוענים: 15 רבנים מוכרים הביעו תמיכה במפלגה

המפלגה החרדית החדשה ממשיכה בהיערכות: במפלגה טוענים כי ועדת הרבנים שתלווה את מפלגת ׳הציבור החרדי׳ מונה 15 רבנים | בין השמות שהוזכרו: הרב יהושע פפר, הרב יצחק בר חיים והרב יוסי בן ארזה | השמות שנחשפים לראשונה (בארץ)

58תגובות
שלט חוצות של מפלגת "הציבור החרדי" (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

ימים ספורים לאחר השקת מפלגת ׳הציבור החרדי׳, ל"כיכר השבת" נודע בשם גורמים במפלגה כי הוקמה ועדת רבנים המונה 15 חברים, שתלווה את פעילות המפלגה ותעסוק בסוגיות ציבוריות ועקרוניות שיעמדו לפתחה.

לטענת הגורמים, בין חברי הוועדה שחברים בועדה: הרב יוסי בן ארזה, הרב יהושע פפר, הרב יצחק בר חיים, הרב איתמר אבישי, הרב דוב לודמיר, הרב נתנאל עמר, הרב אדלרשטיין, הרב גרוס, הרב ווהלגלרנטר והרב מאייר.

מדובר בחלק מחברי הוועדה, המונה כאמור 15 רבנים בסך הכול.

מוטי לייטנר בהשקת קמפיין הבחירות של המפלגה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

בין השמות הבולטים שנחשפים ניתן למצוא את הרב יהושע פפר, רב קהילת "אור חדש" ועד לאחרונה דיין בבית הדין של הפוסק הגאון הרב אשר וייס, וכן את הרב יצחק בר חיים, ממייסדי הנח"ל החרדי ומי שפועל במשך שנים בליווי מסגרות המיועדות לציבור החרדי בצה"ל.

הקמת ועדת הרבנים היא חלק מהמשך בניית מוסדות המפלגה לאחר השקתה, ובמפלגה מבקשים באמצעותה ליצור מסגרת רבנית שתלווה את קבלת ההחלטות ותעסוק בסוגיות שעל סדר היום.

המהלך מגיע במקביל להרחבת פעילות השטח של ׳הציבור החרדי׳ ולקמפיין שהשיקה השבוע ברחבי הערים והריכוזים החרדיים.

"מכחיש כל קשר"

הרב יצחק בר חיים, אחד מרשימת 15 הרבנים שפורסמה ביקש בתגובה לפרסומים להסיר את שמו מהרשימה. בסביבתו מבהירים כי הוא עשוי לתמוך עקרונית בעצם קיומה של מפלגה חרדית נוספת, אך אין בכך משום תמיכה במפלגה או הבעת עמדה ביחס להתמודדותה בבחירות.

״מכחיש כל קשר מעולם לא התערב בפוליטיקה שכל אחד יעשה כהוראת אבותיו. הכניסו את שמי ולא שאלו אותי קודם", הודיע הרב.
חרדיםש"סיהדות התורהבחירותרבניםהציבור החרדי

58 תגובות

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28
נו באמת, עוד מפלגה שמבטיחה הרים וגבעות ובסוף לא תעבור את אחוז החסימה וחבל על הקולות של הציבור. עברנו כבר את הסיפור הזה עם מפלגות קטנות בעבר, עדיף להישאר עם מה שמוכר ובטוח ולא לסכן את עולם התורה.
ציון
ולכל הפוליטיקאים החרדים חוגגים על הדם שלנו
חרדי
הם בעזרת השם יביאו עשרות אלפי קולות אחרי איחוד עם מפלגה בימין ויתחילו שינוי
נחמן
מי שאחראים על בזבוז הקולות הם גפני ובעיקר דרקי דרעי(שחשש שאלי ישי יפתח מפלגה) שהתעקשו מתוך אינטרסים צרים לא להוריד את אחוז החסימה.כדי לשלוט ולנהל את הציבור החרדי
מלכיאלי
עדיף לא ליפול לייאוש ולנסות כל פעם מחדש עד שמצליחים, יש תנועות עומק שמתגברות והולכות לשינוי. האם המפלגה הזו תצליח להכריע את הכף? לא בטוח, אבל אם לא ננסה וודאי לא נצליח אף פעם.
יקותיאל
27
כואב הלב לראות איך מפרקים את הבית שנבנה בדם ויזע, במקום לשבת בפנים ולתקן את הטעון תיקון הולכים ומקימים מפלגה חדשה. המורשת שלנו זה ללכת ביחד, הפיצול הזה רק יחליש את הציבור החרדי מול כל השונאים בחוץ.
ליאור
הבנין החרדי מתרועע ועל סף קריסה
חרדי
26
צריך לדבר עם האנשים האלה בנועם ובדרכי שלום, להבין מה כואב להם ומה מציק לצעירים שמחפשים מסגרות חדשות. אסור לפסול ולתקוף מיד, אלא לקרב ולראות איך אפשר לפתור את המצוקות של הציבור בתוך הבית פנימה בלי לפרק את החבילה.
בעדני
אתה מנסה להתעלם מהבעיה ולהתעלם מהדרישות והרצונות של מאות אלפי חרדים
יקי

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