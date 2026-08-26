שלט חוצות של מפלגת "הציבור החרדי" ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

ימים ספורים לאחר השקת מפלגת ׳הציבור החרדי׳, ל"כיכר השבת" נודע בשם גורמים במפלגה כי הוקמה ועדת רבנים המונה 15 חברים, שתלווה את פעילות המפלגה ותעסוק בסוגיות ציבוריות ועקרוניות שיעמדו לפתחה.

לטענת הגורמים, בין חברי הוועדה שחברים בועדה: הרב יוסי בן ארזה, הרב יהושע פפר, הרב יצחק בר חיים, הרב איתמר אבישי, הרב דוב לודמיר, הרב נתנאל עמר, הרב אדלרשטיין, הרב גרוס, הרב ווהלגלרנטר והרב מאייר. מדובר בחלק מחברי הוועדה, המונה כאמור 15 רבנים בסך הכול.

מוטי לייטנר בהשקת קמפיין הבחירות של המפלגה ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

בין השמות הבולטים שנחשפים ניתן למצוא את הרב יהושע פפר, רב קהילת "אור חדש" ועד לאחרונה דיין בבית הדין של הפוסק הגאון הרב אשר וייס, וכן את הרב יצחק בר חיים, ממייסדי הנח"ל החרדי ומי שפועל במשך שנים בליווי מסגרות המיועדות לציבור החרדי בצה"ל.

הקמת ועדת הרבנים היא חלק מהמשך בניית מוסדות המפלגה לאחר השקתה, ובמפלגה מבקשים באמצעותה ליצור מסגרת רבנית שתלווה את קבלת ההחלטות ותעסוק בסוגיות שעל סדר היום.

המהלך מגיע במקביל להרחבת פעילות השטח של ׳הציבור החרדי׳ ולקמפיין שהשיקה השבוע ברחבי הערים והריכוזים החרדיים.

"מכחיש כל קשר"

הרב יצחק בר חיים, אחד מרשימת 15 הרבנים שפורסמה ביקש בתגובה לפרסומים להסיר את שמו מהרשימה. בסביבתו מבהירים כי הוא עשוי לתמוך עקרונית בעצם קיומה של מפלגה חרדית נוספת, אך אין בכך משום תמיכה במפלגה או הבעת עמדה ביחס להתמודדותה בבחירות.

״מכחיש כל קשר מעולם לא התערב בפוליטיקה שכל אחד יעשה כהוראת אבותיו. הכניסו את שמי ולא שאלו אותי קודם", הודיע הרב.