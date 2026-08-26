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פונתה לטיפול נמרץ

חרדה בשכונה החרדית: ילדה בת 4 נפלה מגובה רב ונחבלה בראשה

ילדה בת 4 נפלה מגובה של 3 מטרים ברחוב מקור ברוך בחיפה ונפצעה באורח בינוני | הילדה פונתה לבית החולים בני ציון לאחר טיפול ראשוני (בארץ)

מהזירה (צילום: איחוד הצלה)

אירוע חריג התרחש הערב (רביעי) ברחוב מקור ברוך בחיפה, בשכונת קריית ויז'ניץ, כאשר ילדה בת 4 נפלה מגובה של כ-3 מטרים ונפצעה באורח בינוני.

צוותי הרפואה של איחוד הצלה הוזעקו למקום בעקבות הדיווח על הילדה שנפגעה. החובשים העניקו לה טיפול רפואי ראשוני בזירה, שכלל חבישות וקיבועים, ולאחר מכן היא פונתה להמשך טיפול בבית החולים.

יחיאל טשינגל, חובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה, סיפר: "סיפרו לי בזירה כי היא נפלה מגובה של כ־3 מטרים ובעקבות כך נחבלה בראשה. הענקתי לה בסיוע חובשים נוספים טיפול רפואי שכלל חבישות וקיבועים".

לאחר הטיפול הראשוני פונתה הילדה באמבולנס של איחוד הצלה לבית החולים בני ציון בחיפה, כאשר מצבה הוגדר בינוני. בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים באשר לנסיבות המדויקות שהובילו לנפילה.
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