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לאחר מחלה קשה

הלם בבני ברק: הגאון רבי ישראל מאיר פדידה זצ"ל התמוטט בביתו ונפטר

ברוך דיין האמת: מבני ברק מגיעה הבשורה הקשה על פטירתו של הרה"ג רבי ישראל מאיר יוסף פדידה זצ"ל משגיח ישיבת "אוצרות התורה" ומראשי מוסדות "אור גאון" | המשגיח ז"ל התמוטט לפני שעה קלה בביתו, כונני ההצלה נלחמו על חייו, אך בבית החולים נאלצו לקבוע את מותו | המנוח ז"ל היה מתלמידיו המובהקים של הגרב"מ אזרחי זצ"ל וזה להעמיד אלפי תלמידים | קווים לדמותו ביריעה נפרדת (דיין האמת)

2תגובות
רבי ישראל מאיר יוסף פדידה זצ"ל (צילום: קול חי)

בהלם, בתדהמה ובצער רב התקבלה הבשורה המרה על פטירתו פתאומית של הרה"ג רבי ישראל מאיר יוסף פדידה זצ"ל, משגיח בישיבה גדולה "אוצרות התורה" ומראשי מוסדות "אור גאון", והוא בשנות החמישים לחייו.

המנוח זצ"ל, שסבל בשנים האחרונות ממחלה קשה אך המשיך להרביץ תורה ומוסר במסירות נפש, התמוטט בביתו שבבני ברק. כונני ארגון הצלה וצוותי רפואה שהוזעקו למקום ביצעו בו פעולות החייאה מתקדמות וממושכות. הוא פונה תוך כדי החייאה לבית החולים 'מעייני הישועה' בעיר, אך למרבה המגינה, בתום מאבקים ממושכים של הרופאים על חייו, נאלצו לקבוע את מותו.

המנוח זצ"ל נחשב למגדולי וחשובי תלמידיו של ראש ישיבת 'עטרת ישראל', הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי זצ"ל. במשך עשרות שנים היה דולה ומשקה מתורת רבו הדגול, העמיד אלפי תלמידים בדרך התורה והמוסר, והיה דמות אהובה ונערצת על תלמידיו ומכריו.

יריעה נפרדת מקורות חייו נפרסם בהמשך.

על מועד מסע ההלוויה נמשיך ונעדכן.

ת.נ.צ.ב.ה

ברוך דיין האמתרבי ישראל מאיר פדידה

2 תגובות

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2
ברוך דין האמת היה צדיק וחסיד. למדתי אצל אביו כח התפלה והיראה
אליהו
1
רבי מאיר היה צדיק נסתר עבד השם אמיתי חבל על דאבדין
אושי

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