טרגדיה קשה ואבל כבד בעולם החסידות: מארצות הברית מגיעה הידיעה המרה והמזעזעת על הסתלקותו לבית עולמו של האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל, לאחר שעבר אירוע רפואי קשה ונלחם על חייו במצב קריטי בבית החולים במנהטן. והוא בן 61 בלבד בהסתלקותו.

האדמו"ר זצ"ל נולד בכ"ה סיון תשכ"ה לאביו האדמו"ר בעל ה'להבת דוד' מביאלה בני ברק זצ"ל. בהגיעו לפרקו נשא את רעייתו הרבנית ע"ה, בתו של האדמו"ר רבי אברהם שלמה בידרמן מלעלוב זצ"ל. לאחר נישואיו קבע את משכנו בעיר הקודש ירושלים, והיה לשם ולתפארת ביראת שמיים ובדבקות עילאית.

עם פטירת אביו הדגול זצ"ל, הוכתר להנהיג את עדתו ברמה. ברבות השנים ייסד קהילה רוחנית במנהטן שבארה"ב, אליה היה נוסע לעיתים מזומנות כדי לחזק את חסידיו ומקורביו.

מסכת חייו של האדמו"ר זצ"ל היתה רצופה יסורים קשים ומרים, אותם קיבל באהבה ובדבקות בלתי נתפסת. בחייו שיכל את רעייתו הרבנית ע"ה שנפטרה לאחר שסבלה מהמחלה הקשה, וכן שיכל שניים מילדיו בדמי ימיהם: לפני כעשור נהרגה בתו, מרת חנה פעשא פרנקל ע"ה, בתאונת הדרכים הקטלנית והמזעזעת בקו 402; ולפני כחצי שנה בלבד ניחתה מכה קשה נוספת על גבו, כאשר בנו בכורו הבנש"ק הרב משה מרדכי רבינוביץ ז"ל נפטר בפתאומיות בשנתו והוא בן 36 בלבד.

על אף השכול הכבד, הצרות והייסורים הנוראים שאפפו אותו מכל עבר, המשיך האדמו"ר זצ"ל להנהיג את עדתו ברוממות רוח עילאית, להרים קרנם של נדכאים, לחזק לבבות נשברים ולהקרין שפלות, אצילות ודבקות מוחלטת בבורא יתברך.

לפני שבועות ספורים, בעת ששהה בארה"ב, עבר אירוע רפואי קשה ואושפז במצב קריטי בבית החולים במנהטן. חסידיו ומעריציו בארץ ובחו"ל ערכו עצרות תפילה וזעקה לרפואתו השלמה, אחיו האדמו"ר מביאלה בני ברק המריא במיוחד לניו יורק כדי לשהות סמוך למיטתו בימיו האחרונים. אך לגודל השבר נגזרה הגזירה, והבוקר השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה.

לצד משפחתו, הותיר האדמו"ר את אחיו וגיסיו אדמו"רים ורבנים: הגה"צ שמואל רבינוביץ, אב"ד ביאלה ב"ב. האדמו"ר מביאלה בני ברק, האדמו"ר מביאלה בית שמש, האדמו"ר מביאלה בורו פארק, וגיסיו האדמו"ר מסערט ויז'ניץ והאדמו"ר משידלובצא

ארונו של האדמו"ר זצ"ל יובא מארצות הברית לארץ הקודש. מסע הלוויה יצא מבית מדרשו ברחוב פנחס קהתי בשכונת גבעת שאול בירושלים לעבר הר הזיתים, שם ייטמן בחלקת אבותיו הקדושים.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.