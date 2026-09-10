ברוך דיין האמת: המונים ליוו השבוע למנוחות את האדם היקר שבאנשים, איש תם וישר, המחנך הדגול והנודע הרה"ח ר' ישראל בראורין ז"ל, אשר העמיד אלפי תלמידים והיה סמל ודמות הוד לדברי ימי דור העבר, שנפטר לאחר מחלה קשה והוא בן 75 בפטירתו.

המנוח ז"ל נולד ביום ראשון של סליחות בשנת תשי"א בעיר טהרן שבאיראן. כבר משחר ילדותו ניכרה בו שאיפתו למקורות מים חיים, וביום הגיעו למצוות זכה לעלות ברינה לארץ הקודש. מתוך מסירות נפש ורצון להתעלות, גלה למקום תורה אל מיטב הישיבות הקדושות בארץ, שם שקד על התורה והיה הוגה בה שעות ארוכות בעמל וביגיעה.

בהגיעו לפרקו נישא לרעייתו תבלחט"א מרת יעל תחי', לבית משפחת בריין. לאחר נישואיו קבע את משכנו בעיר התורה והחסידות בני ברק. במשך עשרות שנים שימש כמחנך דגול לתשב"ר, כשהוא מחדיר בצעירי הצאן יראה טהורה, אהבת תורה ומידות טובות מתוך עבודה פנימית ואמיתית. שמו הטוב כאחד מבכירי המחנכים הלך לפניו, כשאילן שנטע הניב פירות ופירי פירות בעבודתו המסורה בתלמודי התורה 'תורה תמימה', 'לב חיים', 'שתילי זיתים' ו'פרי חדש'.

בשנת תשנ"ו עבר להתגורר בעיר הקודש ירושלים, בשכונת גוש 80. מיד עם בואו לבירה, נקרא לשמש כמחנך בתלמוד תורה 'המסילה' בשכונת רמות, שם חינך ושיקע את כוחותיו במשך טו"ב (17) שנים תמימות בחינוך ילדי החמד. מכריו ותלמידיו מבכים מרה את הסתלקותו של דמות שכולה תורה, תמימות ויראת שמים זכה.

מכריו מספרים על דמות מיוחדת במינה שהיתה קשורה בכל נימי נפשה לקדושת השבת. המנוח ז"ל היה מכבד את השבת בכל מאודו, מרבה לזמר זמירות, שירות ותשבחות בסעודות השבת ומזהיר על דברי תורה ועל האווירה המרוממת סביב השולחן. בירושלים קבע את מקום תפילתו בבית הכנסת 'תפילה למשה', שם היה דבוק בבוראו בתפילותיו המשתפכות.

בשנים האחרונות התבשר על המחלה הקשה שקננה בגופו. גבורתו הרוחנית נראתה בעוז כשהקביל את הבשורה הקשה באמונה תמימה ובדבקות בהשי"ת. בשנה האחרונה התייסר ביסורים קשים ומרים, אותם קיבל באהבה ובדממה מוחלטת, מבלי להוציא מפיו כל תרעומת.

השבוע, ביום שלישי כ"ו באלול, השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה. נתקיים בו מאמר חז"ל "הקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום", כאשר נולד ביום ראשון של סליחות ונפטר בימי הסליחות.

במסע הלוויה ליוו אותו המונים, ובהם מאות תלמידים שבאו לחלוק כבוד אחרון למורם ורבם. המנוח ז"ל הובא למנוחת עולמים בבית העלמין סנהדריה בירושלים.

המנוח ז"ל הותיר אחריו זרע ברך ה', בנים ובנות, חתנים וצאצאים רבים ההולכים בדרכו המרוממת.

עקב סמיכות הזמנים לחג ראש השנה, בני המשפחה יושבים שבעה היום (חמישי) בביתו ברחוב חנה 1. בערב בשעה 18:00 ישבו באולמי 'פנינה', רחוב פנינה 4, בבית הכנסת "יד שמעון".

ת.נ.צ.ב.ה.