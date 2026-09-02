אירוע דקירה חמור התרחש בעפולה בשעות הבוקר המוקדמות של יום שלישי שעבר, כאשר תושב העיר בן 66 הותקף בדרכו לסליחות ותפילת שחרית בבית הכנסת. הקורבן נדקר בכל חלקי גופו ופונה לבית החולים "העמק" במצב קשה.

עם קבלת הדיווח במשטרת ישראל, הוזעקו כוחות גדולים מהמחוז הצפוני לזירת האירוע. חוקרי הזיהוי הפלילי סרקו את המקום ואספו ממצאים שונים במטרה להגיע לזהות התוקף.

לאחר חקירה מאומצת שנמשכה יומיים, הצליחו שוטרי המחוז הצפוני לאתר את החשוד. ביום רביעי, בוצע מעצרו של תושב עפולה בן 39 החשוד בביצוע הדקירה. בית המשפט הורה על הארכת מעצרו עד ליום 4 בספטמבר, וחקירת המקרה נמשכת.

ממשטרת ישראל נמסר כי הרקע לאירוע הוא פלילי. הסכין שבה השתמש החשוד נתפסה בידי הכוחות. המשטרה הדגישה כי תמשיך לפעול במאבקה הנחוש כנגד עבריינים המהווים איום לביטחון הציבור ולמיצוי הדין עם פורעי החוק.