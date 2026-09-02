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אירוע מזעזע בדרך לבית הכנסת

כמעט נרצח בדרכו לסליחות: תושב עפולה נדקר בכל חלקי גופו - החשוד נעצר

גבר בן 66 הותקף בדרכו לבית הכנסת לאמירת סליחות ותפילת שחרית ונפצע קשה • חשוד בן 39 נעצר לאחר חקירה | הרקע לאירוע פלילי (בארץ)

שוטר בעפולה | ארכיון (צילום: Anat Hermony/Flash90)

אירוע דקירה חמור התרחש בעפולה בשעות הבוקר המוקדמות של יום שלישי שעבר, כאשר תושב העיר בן 66 הותקף בדרכו לסליחות ותפילת שחרית בבית הכנסת. הקורבן נדקר בכל חלקי גופו ופונה לבית החולים "העמק" במצב קשה.

עם קבלת הדיווח ב, הוזעקו כוחות גדולים מהמחוז הצפוני לזירת האירוע. חוקרי הזיהוי הפלילי סרקו את המקום ואספו ממצאים שונים במטרה להגיע לזהות התוקף.

לאחר חקירה מאומצת שנמשכה יומיים, הצליחו שוטרי המחוז הצפוני לאתר את החשוד. ביום רביעי, בוצע מעצרו של תושב עפולה בן 39 החשוד בביצוע הדקירה. בית המשפט הורה על הארכת מעצרו עד ליום 4 בספטמבר, וחקירת המקרה נמשכת.

ממשטרת ישראל נמסר כי הרקע לאירוע הוא פלילי. הסכין שבה השתמש החשוד נתפסה בידי הכוחות. המשטרה הדגישה כי תמשיך לפעול במאבקה הנחוש כנגד עבריינים המהווים איום לביטחון הציבור ולמיצוי הדין עם פורעי החוק.
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