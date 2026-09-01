"חרגה מתקנון הצניעות": תלמידה נקנסה ב-20 שקל על כפתור פתוח

דיווח חריג שפורסם היום (שלישי) מעורר עניין במגזר החרדי: תלמידה במוסד המזוהה עם חסידות קרלין בטבריה נקנסה ב-20 שקלים לאחר שכפתור בבגדיה נותר פתוח, במה שהוגדר כחריגה מתקנון הצניעות של המוסד.

בשלב זה לא פורסמה תגובה רשמית של המוסד. משרד החינוך הגיב בחומרה והבהיר כי "מדובר באירוע חמור שאסור היה שיתרחש".

על פי משרד החינוך, "מבירור המשרד עולה כי מדובר במסמך ישן שהופץ על ידי חברת צוות, ללא ידיעת הנהלת בית הספר וללא אישורה. בעקבות המקרה חודדו הנהלים לצוות, והפיקוח יוודא שהדבר לא יישנה".

קנסות משמעת: חוקי או לא?

נציין כי לא מדובר בפעם הראשונה שהשימוש בקנסות כספיים כאמצעי משמעת במוסדות חינוך הגיע לפתחו של משרד החינוך.

בדוח של נציבות תלונות הציבור משנת 2024 תואר מקרה שבו סמינר חרדי גבה מתלמידות 25 שקלים בשל איחורים וחיסורים, וכן 30 שקלים מתלמידות שביקשו להיבחן במועד נוסף. המוסד הסביר אז כי הכסף נועד בין היתר למימון הצוות שהכין ובדק עבודות שהוטלו בעקבות האיחורים והחיסורים.

המקרה הועבר למנהל המחוז החרדי במשרד החינוך, שבבדיקתו קבע כי גביית התשלומים הייתה "פסולה ולא חוקית". בעקבות ההתערבות הובהר הדבר להנהלת הסמינר, וזו הפסיקה את הגבייה.

ככלל, חוק לימוד חובה קובע כי הלימודים מכוחו ניתנים בחינם, לצד חריגים המאפשרים גביית תשלומים מסוימים מהורים. קנס משמעתי אינו מופיע בין סוגי התשלומים המותרים.