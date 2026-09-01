ראש הממשלה בנימין נתניהו בפתיחת שנת הלימודים ( צילום: מעיין טואף / לע"מ )

ראש הממשלה בנימין נתניהו פתח את שנת הלימודים תשפ"ז בבית הספר "בן ציון נתניהו" ברמלה, יחד עם שר החינוך יואב קיש, ראש העיר מיכאל וידל ומזכ"לית הסתדרות המורים, יפה בן דוד.

ראש הממשלה נפגש עם התלמידים הנרגשים שעולים לכיתה א', איחל שנת לימודים מוצלחת ופוריה לכל תלמידי ישראל והביע את הערכתו הרבה לצוותי ההוראה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו בפתיחת שנת הלימודים ( צילום: מעיין טואף / לע"מ )

ראש הממשלה בנימין נתניהו בפתיחת שנת הלימודים ( צילום: מעיין טואף / לע"מ )

בעוד מוסדות החינוך החרדיים לבנים פתחו את שנת הלימודים בא' באלול ובתי הספר 'בית יעקב' פתחו את שנת הלימודים בשבוע שעבר, הבוקר נפתחה שנת הלימודים תשפ"ז ביתר מוסדות החינוך כאשר כ-2.611 מיליון תלמידות ותלמידים החלו את הלימודים ב-27,757 מוסדות חינוך. שרה נתניהו ברמיזה חמורה נגד יאיר גולן: "היה לבוש ומוכן ביום הטבח" משה בשן | 31.08.26 סוג דם וטלפון: תושבי טהרן מוכרים איברים כדי לשרוד דני שפיץ | 10:18 מתוך כ-2.611 מיליון התלמידים, כ-180 אלף ילדים החלו את לימודיהם בכיתה א'. כ-529 אלף ילדים לומדים בגני הילדים ובבתי הספר ילמדו כ-2.082 מיליון תלמידים. משרד החינוך מעסיק כ-228 אלף מורים ומורות, כ-27,400 גננות וכ-6,000 מנהלות ומנהלים - ב-21,800 גני ילדים וב-5,957 בתי ספר.

ראש הממשלה בנימין נתניהו בפתיחת שנת הלימודים ( צילום: מעיין טואף / לע"מ )

ראש הממשלה בנימין נתניהו בפתיחת שנת הלימודים ( צילום: מעיין טואף / לע"מ )

ראש הממשלה בנימין נתניהו בפתיחת שנת הלימודים ( צילום: מעיין טואף / לע"מ )

נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל פתחו את שנת הלימודים במועצה האזורית מטה אשר, בבית הספר היסודי "גוונים" שבעין המפרץ. את ביקורם ליווה ראש המועצה ויו"ר פורום קו העימות, משה דוידוביץ'.

במהלך ביקורם הצטרפו הנשיא ורעייתו לשיעורם הראשון של תלמידי כיתה א' הנרגשים, ושוחחו איתם ועם המחנכת על חוויותיהם מהחופש הגדול. בהמשך לקחו חלק בטקס בית הספר החגיגי בהשתתפות התלמידים וצוותי ההוראה, ובירכו את התלמידים לרגל פתיחת שנת הלימודים.

במהלך הביקור הפריחו הנשיא ורעייתו, יחד עם התלמידים וצוות החינוך, בלונים אדומים בתפילה להשבתה של היימנוט קסאו במהרה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו בפתיחת שנת הלימודים ( צילום: מעיין טואף / לע"מ )

ראש הממשלה בנימין נתניהו בפתיחת שנת הלימודים ( צילום: מעיין טואף / לע"מ )

מדברי נשיא המדינה יצחק הרצוג: "אני מאוד מתרגש להיות כאן אנחנו זוכרים מה עבר עליכם ועל משפחותיכם, אזעקות ומקלטים, פינויים, טילים ומלחמה. הגיע הזמן שילדי ישראל יחזרו לימים של שגרה, וכל תושבי הצפון ראויים לימים של שגרה ותמיכה וחיזוק ועידוד.

"מעבר להישג האישי של כל אחד ואחד מכם, להיות פה יחד בפתיחת שנת הלימודים אחרי שלוש שנים כאלה, אתם עושים היסטוריה אדירה. גם כשתהיו אנשים מבוגרים, אתם תזכרו שהייתם פה אחרי מלחמה, וחזרתם לכיתות, לחברים ולבית ספר.

"הוראה זה מקצוע מפואר, אדיר ומכובד מאוד, ואני כבר הודעתי שכשאני מסיים את כהונתי כנשיא המדינה, אני מתכוון להיות מורה ולהיות מורה בכל רחבי הארץ, ואם ירצו אותי פה, אני אגיע גם לפה".

הנשיא יצחק הרצוג בפתיחת שנת הלימודים ( צילום: עמוס בן גרשום / לע"מ )

הנשיא יצחק הרצוג בפתיחת שנת הלימודים ( צילום: עמוס בן גרשום / לע"מ )

הנשיא הרצוג הוסיף ואמר כי "אני מקווה שהאזור הזה כולו גם יראה ימים של שלום. ואני אומר מפה גם לילדים מלבנון, לכם מגיע שלום ולילדים שלנו מגיע שלום. בשביל זה אנחנו צריכים לעשות הכול כדי שחיזבאללה לא יהיה פה, אלא פשוט נגיע לגבול של שלום.

"כולנו יודעים שהמדינה נמצאת בתקופת בחירות, ואני מקווה שנדע לכבד אחד את השני, לכבד את כלל הדעות כי יש לנו מחר משותף לכולנו, בוודאי לכל הילדות והילדים, התלמידים, שנמצאים כאן".