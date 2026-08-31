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במהלך ריאיון נדיר

שרה נתניהו ברמיזה חמורה נגד יאיר גולן: "היה לבוש ומוכן ביום הטבח"

שרה נתניהו רמזה שיאיר גולן ידע על הטבח ב-7 באוקטובר לפני ראש הממשלה | מפלגת הדמוקרטים הגיבה בגינוי חריף לדבריה (בארץ)

7תגובות
שרה נתניהו (צילום: צפריר אבייב\פלאש90)

שרה נתניהו רמזה לכך שיו"ר 'הדמוקרטים' יאיר גולן היה מודע לאירועי טבח השבעה באוקטובר, עוד בטרם עצמו היה מעודכן בכך.

בריאיון נדיר שהעניקה הערב (שני) לערוץ 14 טענה שרה כלפי גולן: "אתה טוען שאתה לוחם ב-7 באוקטובר, אתה כבר השכם בבוקר היית שם כבר לבוש ומוכן. בשעה מאוד מוקדמת, כשאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה".

"בכלל, מי הוא ראש הממשלה שצריך לדעת שפורצת מלחמה, למה ליידע אותו?", הוסיפה בציניות. כשנשאלה בהמשך על דעתה לגבי "תיאוריית הבגידה" מבפנים בשבעה באוקטובר ענתה: "לא רוצה לדבר. לא יודעת. שתהיה ועדה אמיתית לחקירה".

מתי ירד גולן לדרום?

יאיר גולן, אלוף במילואים וסגן הרמטכ"ל לשעבר, ירד בבוקר 7 באוקטובר 2023 באופן עצמאי לדרום כדי לחלץ אזרחים ולסייע בלחימה. לפי הפרסומים, בעקבות דיווחים שקיבל החל מהשעה 06:30 בבוקר, לבש את מדי הצבא ויצא ברכבו הפרטי מביתו סביב השעה 08:00.

יאיר גולן (צילום: גילי יערי\פלאש90)

גולן הגיע למוקדים שונים בעוטף עזה, בהם מחנה פיקוד העורף ברמלה ומחנה אורים, ובעיקר עסק בחילוץ צעירים ומבלים שהסתתרו בשטח מסיבת הטבע ברעים סמוך לקיבוץ רעים, על בסיס נקודות ציון ונפגעים שקיבל מקרוביהם.

הדמוקרטים: "גובל בטירוף"

במפלגת הדמוקרטים הגיבו בגינוי חריף. לפי ההודעה מטעם המפלגה, "המפלגה מגנה בתוקף את דברי הבלע והשקר של שרה נתניהו הערב בערוץ 14. הפצת קונספירציות נגד האלוף יאיר גולן, והשחרת גבורתו ב־7 באוקטובר, הן חציית קו אדום הגובלת בטירוף".

"כשנתניהו רץ להתאפר ולחפש תירוצים, יאיר גולן הסתער והציל חיים. העובדות לא ישתנו. לא משנה כמה משפחת נתניהו וערוץ 14 ינסו לשכתב אותן", סיכמו במפלגה.
בנימין נתניהושרה נתניהויאיר גולןערוץ 147 באוקטובר

7 תגובות

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5
כבר ידוע שהוא חלק מהקנוניה של רונן בר חלוויה הרצי ,שקמה ברסלר ובעלה תומר בר מפקד חיל האוויר.
יצחק
בעלה של שקמה תומר בר? בעלה איש שב"כ כפי שחשפה גוטליב לא?
זאב
4
שרה דוברת אמת !!! בע"ה האמת תצא לאור !!! בבי"א.
משה
3
השמאל שיטף פעולה זה ברור רק לא האמינו שזה יצא משליטה
יהודי פשוט

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