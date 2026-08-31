שרה נתניהו ( צילום: צפריר אבייב\פלאש90 )

שרה נתניהו רמזה לכך שיו"ר 'הדמוקרטים' יאיר גולן היה מודע לאירועי טבח השבעה באוקטובר, עוד בטרם ראש הממשלה נתניהו עצמו היה מעודכן בכך.

בריאיון נדיר שהעניקה הערב (שני) לערוץ 14 טענה שרה כלפי גולן: "אתה טוען שאתה לוחם ב-7 באוקטובר, אתה כבר השכם בבוקר היית שם כבר לבוש ומוכן. בשעה מאוד מוקדמת, כשאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה". "בכלל, מי הוא ראש הממשלה שצריך לדעת שפורצת מלחמה, למה ליידע אותו?", הוסיפה בציניות. כשנשאלה בהמשך על דעתה לגבי "תיאוריית הבגידה" מבפנים בשבעה באוקטובר ענתה: "לא רוצה לדבר. לא יודעת. שתהיה ועדה אמיתית לחקירה". מתי ירד גולן לדרום? אסון בעיר התורה: השכנים הריחו ריח חריף - זו הזוועה שהתגלתה משה בשן | 21:55 יאיר גולן, אלוף במילואים וסגן הרמטכ"ל לשעבר, ירד בבוקר 7 באוקטובר 2023 באופן עצמאי לדרום כדי לחלץ אזרחים ולסייע בלחימה. לפי הפרסומים, בעקבות דיווחים שקיבל החל מהשעה 06:30 בבוקר, לבש את מדי הצבא ויצא ברכבו הפרטי מביתו סביב השעה 08:00.

יאיר גולן ( צילום: גילי יערי\פלאש90 )

גולן הגיע למוקדים שונים בעוטף עזה, בהם מחנה פיקוד העורף ברמלה ומחנה אורים, ובעיקר עסק בחילוץ צעירים ומבלים שהסתתרו בשטח מסיבת הטבע ברעים סמוך לקיבוץ רעים, על בסיס נקודות ציון ונפגעים שקיבל מקרוביהם.

הדמוקרטים: "גובל בטירוף"

במפלגת הדמוקרטים הגיבו בגינוי חריף. לפי ההודעה מטעם המפלגה, "המפלגה מגנה בתוקף את דברי הבלע והשקר של שרה נתניהו הערב בערוץ 14. הפצת קונספירציות נגד האלוף יאיר גולן, והשחרת גבורתו ב־7 באוקטובר, הן חציית קו אדום הגובלת בטירוף".

"כשנתניהו רץ להתאפר ולחפש תירוצים, יאיר גולן הסתער והציל חיים. העובדות לא ישתנו. לא משנה כמה משפחת נתניהו וערוץ 14 ינסו לשכתב אותן", סיכמו במפלגה.