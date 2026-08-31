ח"כ טלי גוטליב כתבה הערב (שני) כי לא קיבלה עדיין הצעה מטעם מפלגה אחרת, אבל אם הייתה - הייתה עוברת.

‏"לצערי רה״מ כפי זכותו מידר אותי מקמפיין הליכוד, ואנשי הקמפיין החליטו לא לגעת בחובתינו לרסן את כוחו של בגץ. אנשי הקמפיין ממשיכים לתדרך נגדי ולהציגני ככח מחליש בליכוד", כתבה בין השאר. "נבחרתי כדי להוביל למשילות ימנית ולגדוע את התנהלותו המופקרת של בגץ שקנה לעצמו סמכות לא לו והפך בעיני עצמו לרשות נעלה".

‏"רה״מ גמר אומר לא לאפשר לי להיות שרת המשפטים ואפילו לא יו״ד וועדת חוקה, והחליט לדחוק אותי לקצה מוסתר מאחור", הוסיפה.

"נשכבתי על הגדר עבור רה"מ וממשלת הימין", כתבה בהמשך. "ככל שהייתי מקבלת הצעה ריאלית ממפלגה שהייתה מכבדת את כוחי האלקטורלי ויכולתי המובהקת להיות שרה בתפקיד רב חשיבות, בשם בוחריי הייתי שוקלת זאת בכובד ראש. לא אסכים להיות אסקופה נדרסת".

המלחמה מול הראש

כזכור, חברת הכנסת הייתה מאוכזבת מאד מהמקום ה-12 אליו הגיעה בפריימריז המפלגה - בעיקר בעקבות הלחץ של סביבת ראש הממשלה נתניהו כנגדה.

אחרי ספירת מרבית הקולות היא כתבה ברשתות החברתיות: "גם אם סביבת ראש הממשלה ממש התאמצה לסכל ולהחליש אותי, גם אם כל הקולות המאוגדים בדילים קיבלו הוראה לא לסמן אותי, גם אם אני היחידה שלא נשלח מסר מראש הממשלה לחזק אותה, בוחרי הליכוד הימניים נלחמו עליי בכוח אדיר".

הכתב עמית סגל פרסם כי גוטליב איימה על נתניהו שאם לא תקבל שריון במקום ה-12 - תשקול לעזוב. בליכוד הבהירו: האולטימטום נדחה על הסף.