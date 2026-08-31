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הודעה דרמטית

גוטליב: "נשכבתי על הגדר בשביל נתניהו, אשקול לעזוב למפלגה אחרת"

ח"כ טלי גוטליב מודה שהייתה שוקלת לעזוב את הליכוד אם הייתה מקבלת הצעה ממפלגה אחרת | האכזבה מהמקום ה-12 בפריימריז - ומהלחץ של סביבת נתניהו (בארץ)

21תגובות
חברת הכנסת טלי גוטליב (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

ח"כ טלי גוטליב כתבה הערב (שני) כי לא קיבלה עדיין הצעה מטעם מפלגה אחרת, אבל אם הייתה - הייתה עוברת.

‏"לצערי רה״מ כפי זכותו מידר אותי מקמפיין הליכוד, ואנשי הקמפיין החליטו לא לגעת בחובתינו לרסן את כוחו של בגץ. אנשי הקמפיין ממשיכים לתדרך נגדי ולהציגני ככח מחליש בליכוד", כתבה בין השאר. "נבחרתי כדי להוביל למשילות ימנית ולגדוע את התנהלותו המופקרת של בגץ שקנה לעצמו סמכות לא לו והפך בעיני עצמו לרשות נעלה".

‏"רה״מ גמר אומר לא לאפשר לי להיות שרת המשפטים ואפילו לא יו״ד וועדת חוקה, והחליט לדחוק אותי לקצה מוסתר מאחור", הוסיפה.

"נשכבתי על הגדר עבור רה"מ וממשלת הימין", כתבה בהמשך. "ככל שהייתי מקבלת הצעה ריאלית ממפלגה שהייתה מכבדת את כוחי האלקטורלי ויכולתי המובהקת להיות שרה בתפקיד רב חשיבות, בשם בוחריי הייתי שוקלת זאת בכובד ראש. לא אסכים להיות אסקופה נדרסת".

המלחמה מול הראש

כזכור, חברת הכנסת הייתה מאוכזבת מאד מהמקום ה-12 אליו הגיעה בפריימריז המפלגה - בעיקר בעקבות הלחץ של סביבת כנגדה.

אחרי ספירת מרבית הקולות היא כתבה ברשתות החברתיות: "גם אם סביבת ראש הממשלה ממש התאמצה לסכל ולהחליש אותי, גם אם כל הקולות המאוגדים בדילים קיבלו הוראה לא לסמן אותי, גם אם אני היחידה שלא נשלח מסר מראש הממשלה לחזק אותה, בוחרי הליכוד הימניים נלחמו עליי בכוח אדיר".

הכתב עמית סגל פרסם כי גוטליב איימה על נתניהו שאם לא תקבל שריון במקום ה-12 - תשקול לעזוב. בליכוד הבהירו: האולטימטום נדחה על הסף.
בנימין נתניהוהליכודכנסתפריימריזטלי גוטליב

21 תגובות

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16
גוטליב בעזרת השם תהיה שרת המשפטים אמן
מישהו
זה יהיה אסון!!!!
ארזדע
לא.צריך.אז.להצביע.לליכוד
צביקה.לגמן
לא.צריך.להצביע.לליכוד
צביקה
15
שתעזוב אותנו בכלל !!!! רק יהיה יותר שקט ויותר טוב
ארזדע
14
טלי היקרה; עייני בחובת הלבבות על המשל בין המלך החכם למלך הטיפש. אין אחד שעבד עם ביבי ולא סיים כמוך ! שיטת ה"השתמש וזרוק" שלו ידועה לכל מזה שנים! ואם אחרי 'זאת הידיעה' שכבת עבורו על הגדר, אין לך להלין אלא על עצמך! לא היה ציבור שהוא קבר כמו הציבור החרדי, סגר להם את קצבת הילדים בביטו"ל, תמך בגזירות נג
מלכתכילה איך לא התביישת לשבת איתו?
ליבנו איתך טלי ממש חבל איך הפסדנו אותך
ממש צודק

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