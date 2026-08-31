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חגיגות באלעד

עם אמבולנס של "הצלב האדום": קבלת פנים כמו חטוף לאסיר עולם התורה | צפו

במהלך קבלת פנים שנערכה באלעד לבחור שמעון אימליך שהשתחרר מהכלא הצבאי, הוא הגיע לעיר ברכב שעליו נתלו סמלי הצלב האדום - בדומה למראות בהשבת החטופים מרצועת עזה (בארץ)

3תגובות
ממראות התהלוכה
ממראות התהלוכה (צילום: ברוך סלומון)
ממראות התהלוכה
ממראות התהלוכה (צילום: עזריאל סלנט)
ממראות התהלוכה
ממראות התהלוכה (צילום: עזריאל סלנט)
ממראות התהלוכה
ממראות התהלוכה (צילום: עזריאל סלנט)
חרדיםגיוס חרדיםאלעדמחאההצלב האדום

3 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
צלב אדום?? זה צלב חברים! הגזמה
חדחד
2
זוועה!!! אין גבול אין גבול???
דודי
1
🤣🤣🤣איזה המצאות יש להם
נועם

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