חגיגות באלעד עם אמבולנס של "הצלב האדום": קבלת פנים כמו חטוף לאסיר עולם התורה | צפו במהלך קבלת פנים שנערכה באלעד לבחור שמעון אימליך שהשתחרר מהכלא הצבאי, הוא הגיע לעיר ברכב שעליו נתלו סמלי הצלב האדום - בדומה למראות בהשבת החטופים מרצועת עזה (בארץ) קיקובי ישראלכיכר השבת | 21:453תגובות ממראות התהלוכה - צילום: ברוך סלומון10100:00/0:32ממראות התהלוכה (צילום: ברוך סלומון)ממראות התהלוכה - צילום: עזריאל סלנט10100:00/0:08ממראות התהלוכה (צילום: עזריאל סלנט)ממראות התהלוכה - צילום: עזריאל סלנט10100:00/0:08ממראות התהלוכה (צילום: עזריאל סלנט)ממראות התהלוכה - צילום: עזריאל סלנט10100:00/0:06ממראות התהלוכה (צילום: עזריאל סלנט) חרדיםגיוס חרדיםאלעדמחאההצלב האדום 3 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה3צלב אדום?? זה צלב חברים! הגזמהאימוגים לתגובהחדחד22:02 דיווחתגובה2זוועה!!! אין גבול אין גבול???אימוגים לתגובהדודי22:04 דיווחתגובה1🤣🤣🤣איזה המצאות יש להםאימוגים לתגובהנועם22:11 דיווחתגובה תוכן שאסור לפספס:גוטליב: "נשכבתי על הגדר בשביל נתניהו, אשקול לעזוב למפלגה אחרת" משה בשן|21:24"בית חולים ציבורי לא יהפוך למרכז הכשרה לאויב": הח"כית מ'עוצמה' נגד 'איכילוב'בני סולומון|19:43החשוד הסתובב בבהלה עם ידיים למעלה: "תוריד את החולצה" | צפוקובי אטינגר|16:26אולי גם יעניין אותך:זעם ההורים עבד: החלטת בית הספר לגבי התלמידים שהואשמו ברצחדוד הכהן|14:10מעמד מרגש בקפריסין: בנו של אביגדור ליברמן הכניס ספר תורה דני שפיץ|13:01אכזריות קשה: פלסטינים מתעללים למוות בטורף הגדול ביותר בישראלדני שפיץ|11:42
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