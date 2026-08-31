חגיגות באלעד עם אמבולנס של "הצלב האדום": קבלת פנים כמו חטוף לאסיר עולם התורה | צפו במהלך קבלת פנים שנערכה באלעד לבחור שמעון אימליך שהשתחרר מהכלא הצבאי, הוא הגיע לעיר ברכב שעליו נתלו סמלי הצלב האדום - בדומה למראות בהשבת החטופים מרצועת עזה (בארץ)

קי קובי ישראל כיכר השבת | 21:45