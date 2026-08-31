דרמה לילית בשכונת נווה יעקב בירושלים: כוחות גדולים של משטרת ישראל, לוחמי משמר הגבול ולוחמי כבאות והצלה פשטו על אתר בנייה גדול בשכונה, במסגרת פעילות מבצעית ממוקדת ומתוכננת היטב.

במהלך הסריקות המקיפות במבנה, נתפסו על חם כ-30 פלסטינים מיהודה ושומרון ששהו בישראל ללא אישורי שהייה כחוק. כלל החשודים נעצרו והועברו להמשך חקירה וטיפול כוחות הביטחון, כשבמקביל נעצר גם חשוד נוסף שעל פי החשד עסק בהסעתם.

בתיעוד דרמטי, שמתפרסם בכתבה זו, ניתן לראות את שוטרי תחנת שפט ולוחמי גדוד עתיקה של מג"ב ירושלים מתקדמים בנחישות לעבר אתר הבנייה. הכוחות עולים במדרגות המבנה כשהם חמושים ומוכנים לכל תרחיש. כשהם מגיעים לדלת נעולה, נשמע אחד השוטרים קורא בתקיפות: "נא לקרוא ולפתוח, אם לא תפתחו נאלץ לפרוץ!". מיד לאחר מכן, לוחמי האש של כבאות והצלה נכנסים לפעולה ופורצים את הדלתות באמצעות ציוד מכני ייעודי.

עם פריצת המחסומים, השוטרים מתפזרים במהירות בין החדרים והחללים השונים באתר, כשהם סורקים כל פינה בעזרת פנסים. התיעוד מציג את רגעי הדרמה שבהם הכוחות מאתרים את השוודים הבלתי חוקיים כשהם מסתתרים בחללים סגורים, חלקם מצטופפים בחדרים קטנים עם מניפות ואמצעי לינה ארעיים. השוטרים מורים לחשודים להרים את ידיהם, קוראים לעברם "תרים את החולצה" כדי לוודא אי-נשיאת אמצעי לחימה, ואז כובלים אותם באזיקים ומובלים אותם בטור אל ניידות המשטרה הממתינות בחוץ.

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קצין משטרה שהשתתף במבצע הבהיר בסיום הפעילות את חשיבותה: "המטרה שלנו ברורה – לפעול לאיתור שוהים בלתי חוקיים ולמנוע את הימצאותם במקומות שונים בעיר, כדי לשמור על ביטחונם של תושבי ירושלים, ובפרט על תושביה והילדים בפתח שנת הלימודים". במחוז ירושלים מדגישים כי הפעילות הממוקדת נגד שב"חים ומסיעיהם תמשיך בהיקף נרחב גם בימים הקרובים, כדי לחזק את תחושת הביטחון של התושבים.

הפעילות המבצעית הנרחבת יצאה לפועל לקראת פתיחת שנת הלימודים, כחלק מתגבור המאמצים של מחוז ירושלים לשמירה על סדר וביטחון במרחב הציבורי. המשטרה ממקדת את אכיפתה באתרי בנייה, בתי עסק ומוקדים רגישים שבהם קיים חשש להימצאות גורמים שאינם מורשים, במטרה לסכל כניסה ושהייה בלתי חוקית ולמנוע מפגעים ביטחוניים ופליליים בבירה.