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"אין בי שנאה"

"הוא לא הלך ורצח": בנט נשאל על ההאשמות נגד נתניהו וזה מה שענה

נפתלי בנט מבהיר כי במידה שתקום ממשלה חדשה ובנימין נתניהו יפרוש מהחיים הפוליטיים, הוא יתמוך בחנינה ובסיום ההליכים המשפטיים נגדו. בריאיון לפודקאסט "ALL in" הסביר כי אין בו רגש נקמה, וכי נתניהו מהווה סמל עבור חלקים נרחבים בציבור, ולכן אינו מעוניין לראותו בבית הכלא או במדים כתומים (פוליטי)

10תגובות
(צילום: Gili Yaari/Flash90)

ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת "ביחד", , התייחס להמשך עתידו המשפטי של ראש הממשלה בנימין נתניהו. בריאיון לפודקאסט של איתי סגל ב-"ALL in", התייחס בנט לתרחיש של חילופי שלטון והבהיר כי במקרה שבו נתניהו יפרוש מהפוליטיקה, יש מקום להעניק לו חנינה ולהביא לסיום ההליכים המשפטיים המתנהלים נגדו.

הדיון בסוגיה עלה כאשר המראיין איתי סגל שאל את בנט על עמדתו במקרה של חילופי שלטון: "אם אכן תקום ממשלה חדשה, נתניהו יובס, חנינה – בעד או נגד?"

בנט השיב באופן חד-משמעי: "אם הוא הולך הביתה ולא יכול לחזור, בוודאי בעד". כאשר סגל ביקש לוודא אם מדובר בהפסקת משפט ובחנינה, הדגיש בנט: "הפסקת המשפט, אבל הוא לא חוזר לפוליטיקה – כן".

בהמשך השיחה פירט בנט את השיקולים והתפיסה העומדת מאחורי עמדתו זו. "אני אגיד לך, אני גם אנמק את זה", אמר בנט בריאיון. "קודם כל, אין בי שנאה אליו, אין בי רגש נקמה, לא מעניין אותי. הוא לא מעניין אותי. אבל נתניהו, במידה רבה, עבור חלקים לא מבוטלים בעם ישראל – הוא סמל כבר הרבה יותר מפוליטיקאי. הוא ברמה שתופסים אותו – יש את הדגל, יש את המנורה, יש את נתניהו".

בנט המשיך והסביר את ההשפעה הציבורית והלאומית של העמדה לדין או מאסר של ראש ממשלה לשעבר, תוך התייחסות למעמדו בעיני תומכיו: "לי אין עניין שאצל חלקים מהעם, אין לי עניין לרמוס או להשפיל או לפגוע בסמל הזה. וגם, אתה יודע, בן אדם נושק ל-80 עוד מעט, יהודי, לא צעיר. לא רוצה לראות אותו במדים כתומים. הוא לא הלך ורצח. הוא עשה עבירות כנראה שהן לא בסדר, אבל חד-משמעית – אם הוא מחוץ לפוליטיקה, לא רוצה לראות אותו בכלא".
נפתלי בנט

10 תגובות

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9
דפוק מר בנט מי מתחשב בך בכלל
משה
8
טמבל
גוליבר
7
שוב הנוכל בכותרות ? לשם מה מביאים אותו ? מי זוכר אותו ?
יהודי של אמת
אוקיי, כי נתניהו לא נוכל? כי הוא תמיד דובר אמת?
עיקר מול טפל

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