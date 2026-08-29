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תקיפה אכזרית

בעל צימר בן 76 נחנק והופל לרצפה – כל מה שרצה זה שקט

איתן לינדנברג, מבעלי הצימרים במושב שדה אליעזר, הותקף באכזריות חסרת רחמים בידי אורחים לאחר שניגש לבקש מהם להנמיך מוזיקה רועשת בלילה; המקרה המזעזע, שנחשף בכאן חדשות והסתיים במעצר החשוד, מותיר את הקהילה המקומית והארצית בהלם מוחלט (משפט)

וילה | המחשה (צילום: יהודה גליקמן)

בקשה פשוטה ותמימה לשמור על השקט עבור השכנים הפכה ברגע אחד לסיוט מבהיל. איתן לינדנברג, בעל צימר בן 76 במושב שדה אליעזר, מצא את עצמו נחנק ומוטח לקרקע על ידי אורח זועם – רק בגלל שביקש להנמיך את עוצמת ה.

האירוע החריג התרחש במתחם הצימרים שלינדנברג מנהל מזה למעלה מ-35 שנה. בריאיון בלעדי שפורסם לראשונה בכאן חדשות, הוא משחזר את רגעי האימה: "שמעתי מתוך הבית מוזיקה בלתי נסבלת. ירדתי לבריכה וביקשתי להנמיך את הווליום. היה שם רמקול ענק, והמוזיקה הפריעה לכל הסביבה".

במקום להיענות לבקשה הבסיסית, המצב הידרדר במהירות מבהילה. אחת האורחות החלה לצעוק לעברו ולהטיח בו עלבונות קשים. כאשר ניסה להסביר לה שמדובר בכבוד בסיסי לסביבה, בן זוגה זינק עליו בפתאומיות מתוך הבריכה.

"הוא יצא מהבריכה כמו לווייתן, תפס אותי בגרון, הפיל אותי לרצפה ופשוט ישב עליי", מתאר לינדנברג בכאב. רק התערבותם של נוכחים נוספים במקום הצליחה לחלץ אותו מידיו של התוקף. לינדנברג, הסובל מבעיות לב, ציין כי הדופק שלו השתולל בעקבות הטראומה.

תיאור אירוע התקיפה (צילום: צילום מסך כאן חדשות)

מעצר החשוד והמשך הטיפול

בעקבות התקרית, רעייתו של לינדנברג מיהרה להורות לאורחים לעזוב את המתחם לאלתר תוך החזרת כספם. במקביל, הוזעקו למקום כוחות משטרה וצוותי מד"א. שהגיעו לזירה צפו בתיעוד הקשה מהמצלמות, והחשוד בתקיפה נעצר לחקירה באותו הלילה.

למרות הפגיעה הקשה והעלבון הצורב, לינדנברג מבהיר כי אינו מתכוון להפסיק לארח אורחים. עם זאת, הוא מודה שנותר עם תחושת חוסר אונים קשה לנוכח המציאות האלימה. "אני מארח כבר 35 שנה, אבל מה שקרה כאן זה משהו שלא ציפיתי לו", הוא מסכם.

האירוע מצטרף לשורה של מקרי אלימות חריגים שהתרחשו לאחרונה ברחבי הארץ, ומעלה שאלות קשות על הידרדרות תרבות ההתנהגות במרחב הציבורי. רק לפני שבועיים דווח על תקיפת פקח תחבורה ציבורית באוטובוס בגבעת זאב, כאשר גם שם המצב הסלים לאלימות פיזית קשה.
משטרהתקיפהאלימותמוזיקהנופשצימרטראומה

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