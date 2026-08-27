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פעילות אכיפה דרמטית

פינוי מתחם אונר"א הסתיים בירי חסר תקדים | תיעוד

כוחות משולבים אבטחו פינוי מתחם אונר"א • מטח אבנים מגג המבנה סיכן את הלוחמים | ירי חי מדויק הותיר 5 פצועים (משטרה)

תיעוד אונרא
תיעוד אונרא (צילום: משטרת ישראל)

פעילות אכיפה משולבת לפינוי מתחם אונר"א במזרח ירושלים הסתיימה הבוקר (שלישי) בירי חי לעבר מיידי אבנים, כאשר חמישה חשודים נפצעו לאחר שסיכנו באופן ממשי את חיי הלוחמים. האירוע הדרמטי התרחש במהלך פעילות מבצעית רחבת היקף שכללה כוחות משולבים של לוחמי משמר הגבול, ושוטרי מחוז ירושלים.

על פי הנמסר ממערכת הביטחון, הפעילות המבצעית החלה בשעות הבוקר המוקדמות במסגרת משימה לאבטח את פינוי המתחם באופן מוחלט. אולם, במהלך הפעילות התגלה כי קבוצת חשודים התמקמה על גג אחד המבנים במתחם והחלה ליידות אבנים כבדות לעבר הכוחות שפעלו בשטח.

גורמי הביטחון הבהירו כי השלכת האבנים בוצעה בצורה שיצרה סכנה ממשית לחיי הלוחמים. לנוכח האיום הישיר, זיהו לוחמי משמר הגבול את מקור האבנים וביצעו ירי מדויק לעבר מיידי האבנים. כתוצאה מהירי, נפצעו חמישה חשודים ששהו על הגג.

הפעילות המבצעית במתחם אונר"א מתבצעת על רקע מדיניות ממשלתית לסגירת פעילות הארגון בירושלים. רק לפני מספר ימים פשטו כוחות ומג"ב על מרכז ההכשרה המקצועית של אונר"א הצמוד לכפר עקב, במהלך שמטרתו לסגור סופית את המעוז האחרון של הארגון בעיר הבירה.

מדיניות אכיפה נחושה

במערכת הביטחון מדגישים כי הפעילות במזרח ירושלים היא חלק ממדיניות בלתי מתפשרת כלפי כל ניסיון לפגוע בכוחות הביטחון. "כוחות הביטחון ימשיכו לפעול בעוצמה רבה מול כל גורם שינסה לסכן את אזרחי מדינת ישראל ואת הלוחמים בשטח", נמסר מהמשטרה.

(צילום: דוברות המשטרה)

האירוע במזרח ירושלים מצטרף לשורה של מקרי יידוי אבנים שהתרחשו בשבועות האחרונים באזור. רק לפני מספר ימים נעצרו ארבעה קטינים בחשד ליידוי אבנים בא-טור לעבר בתי יהודים, ובמקרה נוסף תועד חשוד מיידה אבנים לעבר כוחות הביטחון בכפר בית פוריק.

תיעוד האירוע הקשה הופץ במקביל לציבור, והמשטרה הבהירה כי תמשיך לפעול בנחישות מול כל ניסיון פגיעה בכוחות הביטחון. החשודים הפצועים פונו לטיפול רפואי, והמשטרה פתחה בחקירה מקיפה של האירוע.
צה"למשטרהמג"במזרח ירושליםידויי אבניםאונר"אקלנדיה

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