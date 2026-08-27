נמחק בבהילות: סרטון שהפך למדריך משתמטים הביך את צה"ל

הסאטון שהביך והוסר - צילום: ענף חרדים צה"ל 10 10 0:00 / 0:31 הסאטון שהביך והוסר ( צילום: ענף חרדים צה"ל )

מערכת הביטחון ספגה מכה תדמיתית קשה ומביכה במיוחד, כאשר התברר שסרטון רשמי שהפיק ענף החרדים בצה"ל הפך בפועל למדריך מפורט עבור משתמטים כיצד להסיר צווי מעצר ואיסורי יציאה מהארץ. הסרטון, שנוצר באמצעות בינה מלאכותית, צייר את הליך ההתייצבות בלשכת הגיוס לא כחובה צבאית, אלא ככרטיס יציאה מהיר ונוח שמאפשר לצעירים חרדים להסדיר את מעמדם טכנית בלבד - בדיוק בזמן לטיסות ההמוניות לאומן לראש השנה.

הפרשה התפוצצה בעקבות תחקיר ופנייה של עיתון 'הארץ', שגרמו לצבא להתעשת במהירות. בצה"ל מחקו את הסרטון בבהילות ופרסמו הודעת הבהרה חריפה, לפיה התוכן הועלה בניגוד להנחיות תקופת הבחירות ואינו משקף את מדיניות האכיפה והגיוס של צבא ההגנה לישראל. במרכז הסערה עמדה דמות וירטואלית שנוצרה בבינה מלאכותית בשם "דודי המסבירן", אשר הסבירה לצעירים חרדים בשפה פשוטה ונגישה כיצד הגעה קצרה לצו הראשון עם מסמכים רפואיים תסיר מעליהם את ההגבלות בנתב"ג ותאפשר להם לטוס לחו"ל. הביקורת הציבורית לא איחרה לבוא. גורמים רבים תקפו בחריפות את המסר הכפול שמשדר הצבא: מצד אחד הצהרות חמורות על חובת גיוס לכלל הציבור ואכיפה נחושה, ומצד שני "מדריך מקוצר" שמאפשר לצעירים להסדיר את המעמד באופן טכני גרידא - מבלי להשלים שום תהליך שירות משמעותי בפועל. המבקרים הצביעו על כך שהסרטון למעשה עודד התחמקות ממילוי חובת הגיוס תחת מסווה של "הסדרת מעמד". התזמון של פרסום הסרטון מעורר שאלות נוספות. הוא הופץ בדיוק בתקופה שבה אלפי צעירים חרדים מתכוננים לנסוע לאומן לראש השנה, כאשר רבים מהם נתקלים בהגבלות יציאה מהארץ בשל אי הסדרת מעמדם מול צה"ל. הסרטון הציג פתרון פשוט ומהיר: התייצבות קצרה עם מסמכים רפואיים, והסרת ההגבלות באופן מיידי. כך, מי שהיה אמור לעודד גיוס ולשמור על אכיפת החוק, סיפק הלכה למעשה טקטיקת מילוט מבריקה.

( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

בצה"ל הבהירו בהודעתם כי הסרטון הועלה בניגוד להנחיות ברורות שניתנו לענף החרדים בתקופת הבחירות, ואינו משקף את מדיניות הגיוס והאכיפה של הצבא. עם זאת, עצם העובדה שתוכן כזה הופק ופורסם בערוצים רשמיים של צה"ל מעידה על בעיה מערכתית עמוקה יותר בפיקוח על התכנים הדיגיטליים של הצבא ובהבנת המסרים שהם משדרים לציבור.

כעת, בעוד בצה"ל מבטיחים לתחקר את המחדל החמור ולהסיק מסקנות, נותר לראות האם הראשים שיגלגלו יובילו לשינוי מערכתי עמוק בפיקוח על התכנים הדיגיטליים של הצבא, או שהאירוע יטויח כעוד תקלה נקודתית בעידן הרשתות החברתיות. המקרה מצטרף לשורה של מהלכים סביב סוגיית הגיוס החרדי שמעוררים ביקורת ציבורית, ומדגיש את המורכבות והרגישות של הנושא בחברה הישראלית.

הפרשה מעלה גם שאלות רחבות יותר על האופן שבו מערכת הביטחון מתקשרת עם הציבור החרדי. האם מדובר בניסיון כנה להנגיש מידע ולעודד הסדרת מעמד, או שמא בפרקטיקה שמאפשרת התחמקות ממילוי חובות? השאלה הזו נותרת פתוחה, אך ברור שהמחדל הנוכחי יחייב את הצבא לבחון מחדש את אסטרטגיית התקשורת שלו ואת המסרים שהוא משדר.