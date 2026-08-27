מלחמת סמכויות חריפה פרצה השבוע בין משרד האוצר למטה הכללי של צה"ל, כאשר החשבת הכללית, מיכל עבאדי-בויאנג'ו, הטילה וטו מוחלט על החלטת הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, להעניק מעטפת פרישה ותנאים כלכליים מפליגים לפצ"רית המודחת, אל"ם יפעת תומר ירושלמי. העימות, שדווח היום (רביעי) באתר ynet, מצית משבר חסר תקדים בין הזרוע האזרחית לצבאית.
העימות פרץ בעקבות החלטה שנתקבלה במטכ"ל במאי האחרון, שבה הדיח הרמטכ"ל את תומר ירושלמי על רקע חשדות חמורים בגין הגשת תצהיר כוזב לבג"ץ וטיוח חקירת ההדלפה משדה תימן. למרות חומרת המעשים המיוחסים לה, הרמטכ"ל בחר להסתפק בשלילת "הגדלות הרמטכ"ל" בלבד, והורה להעניק לה את מלוא תנאי הפרישה של פורש רגיל מצה"ל.
גורמי המקצוע במשרד האוצר ובמשרד המשפטים קבעו כי מדובר בתנאים מופלגים ובלתי סבירים בעליל, והחליטו להקפיא באופן חד-צדדי את העברת הכספים. לפי הערכות, שווי מעטפת הפרישה המצטברת עומד על מיליוני שקלים, והיא כוללת פיצויי פרישה, זכויות פנסיוניות ותנאים נלווים נוספים.
החשבת הכללית נימקה את החלטתה בכך שאין כל הצדקה לקבל החלטה כלכלית בלתי הפיכה כל עוד מצבה המשפטי-פלילי של תומר ירושלמי טרם התברר עד תום. גורמים במשרד האוצר הבהירו כי מדובר בעקרון יסוד: לא ניתן להעניק תנאים מלאים למי שהודח בשל חשדות פליליים חמורים, בטרם הסתיימו ההליכים המשפטיים נגדה.
התגובה מצד צמרת צה"ל לא איחרה לבוא. הרמטכ"ל שיגר למשרד האוצר מכתב חריף שבו הבהיר נחרצות כי "ההחלטה בסמכותי בלבד", וכי אין לגורמים אזרחיים להתערב בהחלטות מפקדים בצה"ל. מצה"ל נמסר בתגובה כי מדובר בסנקציות תקדימיות ופגיעה כלכלית בשווי של למעלה ממיליון וחצי שקלים, וכי על הצדדים לנהל שיח ישיר בערוצים המקובלים ולא לעצור כספים חד-צדדית.
יצוין כי תומר ירושלמי הודחה מתפקידה לאחר שהתגלו חשדות חמורים לגבי התנהלותה בפרשת ההדלפה משדה תימן. על פי החשדות, היא הגישה תצהיר כוזב לבית המשפט העליון וניסתה לטייח את חקירת ההדלפה. ההליכים המשפטיים נגדה עדיין מתנהלים, ועד כה לא התקבלה החלטה סופית בעניינה.
העימות הנוכחי מעלה שאלות יסוד בדבר סמכויות הרמטכ"ל מול הזרוע האזרחית, ובפרט בכל הנוגע להחלטות כלכליות המשפיעות על תקציב המדינה. בעוד שצה"ל טוען לעצמאות מבצעית ומינהלית, משרד האוצר מדגיש את אחריותו על כספי הציבור ואת חובתו למנוע תשלומים בלתי מוצדקים.
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