הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, בבסיס פלמחים ( צילום: דובר צה"ל )

מלחמת סמכויות חריפה פרצה השבוע בין משרד האוצר למטה הכללי של צה"ל, כאשר החשבת הכללית, מיכל עבאדי-בויאנג'ו, הטילה וטו מוחלט על החלטת הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, להעניק מעטפת פרישה ותנאים כלכליים מפליגים לפצ"רית המודחת, אל"ם יפעת תומר ירושלמי. העימות, שדווח היום (רביעי) באתר ynet, מצית משבר חסר תקדים בין הזרוע האזרחית לצבאית.

העימות פרץ בעקבות החלטה שנתקבלה במטכ"ל במאי האחרון, שבה הדיח הרמטכ"ל את תומר ירושלמי על רקע חשדות חמורים בגין הגשת תצהיר כוזב לבג"ץ וטיוח חקירת ההדלפה משדה תימן. למרות חומרת המעשים המיוחסים לה, הרמטכ"ל בחר להסתפק בשלילת "הגדלות הרמטכ"ל" בלבד, והורה להעניק לה את מלוא תנאי הפרישה של פורש רגיל מצה"ל.

יפעת תומר ירושלמי ( צילום: Flash90 )