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המצור הימי האמריקאי על איראן, שחודש ב-14 ביולי לאחר קריסת ההבנות הזמניות, מתהדק באופן משמעותי. דיווחים מערוצי אופוזיציה איראניים מצביעים על כך שהצי האמריקאי כבר אינו מסתפק במניעת כניסת ספינות לנמלים איראניים או יציאה מהם, אלא מזהיר בימים האחרונים גם ספינות איראניות מפני תנועה בין נמלים שונים בתוך המים הטריטוריאליים של איראן עצמה.

אם הדיווחים נכונים, מדובר בהידוק ניכר של הלחץ הימי על המשטר בטהראן. המהלך נועד לשבש עוד יותר את התנועה הימית הפנימית של איראן ולהקשות על שינוע סחורות, דלק וציוד צבאי בין נמליה לאורך המפרץ הפרסי ומפרץ עומאן. תנועה כזו חיונית לאיראן להעברת נפט, מוצרי נפט ומטענים אזרחיים וצבאיים בין נמלים כמו בנדר עבאס, חארג' ואסאלויה.

מטוס קרב F-16CJ של חיל האוויר האמריקאי ( צילום: פיקוד מרכז של ארה"ב )

שבעים ספינות הוטו ממסלולן העמיסו את המעלית: שני צעירים טמנו לעצמם מלכודת מוות דני שפיץ | 26.08.26 אסון נורא בפגייה: 14 תינוקות נספו בשריפה; ההורים ניסו לנפץ חלונות יוסי נכטיגל | 26.08.26 ארצות הברית חידשה את המצור הימי על נמלי איראן ועל אזורי החוף שלה ב-14 ביולי 2026, לאחר קריסת ההבנות הזמניות שנחתמו בחודש יוני. פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) מדווח כי מאז חידוש המצור הופנו עשרות ספינות מסחרי שניסו להפר אותו: נכון לסוף אוגוסט מדובר בכ-70–71 ספינות שהוטו ממסלולן, שלוש ספינות שהושבתו ושתיים שעלו עליהן כוחות אמריקאים לצורך אימות. המצור חל על כל כלי שיט, ללא קשר לדגל, המנסים להיכנס לנמלים איראניים או לצאת מהם. ספינות הנושאות סיוע הומניטרי מורשות לעבור בתיאום. במקביל, ארה"ב ממשיכה לאפשר תנועה מסחרית במצר הורמוז לנתיבים שאינם מובילים לאיראן, בעיקר דרך מסדרון דרומי קרוב לחופי עומאן, בליווי כוחות אמריקאים.

נושאת מטוסים במפרץ מול איראן ( צילום: סנטקום צבא ארה"ב )

"אין לי לוח זמנים"

ההחמרה במצור מגיעה על רקע הצהרות נחרצות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בראיון לרשת אל-ג'זירה, הבהיר הנשיא כי ארה"ב אינה ממהרת כלל לסיים את העימות מול איראן או לחדש מגעים. "אין לי לוח זמנים, אף אחד. אני לא ממהר. אין לי שום לוח זמנים בכלל", אמר טראמפ, והדגיש כי הכלכלה בטהראן קורסת תחת מכות הסנקציות והלחץ המשולב.

לדברי טראמפ, ארצות הברית נמצאת בנקודת חוזק יוצאת דופן והיא "מנצחת בגדול מאוד". הנשיא תיאר מציאות עגומה במיוחד של המשטר בטהראן - כלכלה שמתפרקת לרסיסים, אינפלציה מסיבית והתנהלות פנימית אכזרית. כאשר עומת עם השאלה האם הלחץ הכלכלי אפקטיבי יותר מהמהלכים הצבאיים, השיב הנשיא בנחרצות: "אני חושב ששניהם אפקטיביים".

משמעות ההחמרה

האזהרות לתנועה פנימית בין נמלים איראניים, אם אכן מתרחשות, מרחיבות את היקף האכיפה מעבר למניעת סחר בינלאומי. שיבוש כזה עלול להעמיק את הקשיים הכלכליים שכבר נגרמים מהמצור ומהסנקציות המחמירות שהטילה ממשל טראמפ. ערוצי האופוזיציה האיראניים מציגים את המהלך כחלק ממסע לחץ כולל שנועד "לחנוק" את המשטר.

גורמים רשמיים אמריקאים טרם התייחסו באופן ספציפי לטענות על הגבלת תנועה בתוך המים הטריטוריאליים, וההודעות הרשמיות של CENTCOM ממשיכות להתמקד באכיפת המצור על כניסה ויציאה מנמלים ואזורי חוף. עם זאת, הדיווחים מצטרפים לתמונה ברורה: ארה"ב ממשיכה להדק את האחיזה הימית סביב איראן, במטרה להגביר את הלחץ על המשטר בטהראן.

המצור הימי הוא חלק ממסע לחץ כלכלי וצבאי נרחב נגד איראן, שכולל גם סנקציות נוספות על "צי הצללים" של מכליות נפט ומבצעים ימיים במפרץ. טהרן מצדה ממשיכה לאיים על חופש השיט במצר הורמוז ומפעילה לחץ נגדי על ספינות מסחריות באזור.