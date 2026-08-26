צעיר בן 22 החשוד שהטיל אימה על תושבים בפילדלפיה כשהוא עוטה מסכת "צ'אקי" - דמות בדיונית מסרט אימה נעצר בלאס וגאס, לאחר מצוד שנמשך כשבועיים.

זימייר יוז אותר בדירה בדרום-מזרח העיר ונעצר בידי אנשי שירות המרשלים האמריקני. "הלילה מגיע לסיומו הפחד שאדם אחד הטיל על קהילת פילדלפיה", אמר סגן המרשל רוברט קלארק. "באמצעות מסכת צ'אקי הוא חשב שיוכל לחמוק מרשויות החוק. הוא טעה".

לפי החשד, ב-12 באוגוסט איים יוז על לפחות שישה בני אדם בתוך כ-15 דקות סמוך לבניין העירייה בפילדלפיה. בין היתר הוא תועד רודף אחרי אישה בת 40 שיצאה לריצה, כשידיו מוסתרות מאחורי גבו, ולפי המשטרה שאל אותה: "את מוכנה למות?". האישה נפלה במהלך ניסיונה להימלט ונפצעה.

לאחר שהמשטרה זיהתה אותו והוציאה נגדו צו מעצר, יוז נמלט מפילדלפיה ועשה דרכו ללאס וגאס במסלול שכלל טיסות דרך ניו ג'רזי ופלורידה. הרשויות עקבו אחריו במשך כמה ימים עד שאיתרו את הדירה שבה הסתתר.

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יוז חשוד בין היתר בתקיפה בנסיבות מחמירות, איומים, החזקת כלי ששימש לביצוע עבירה וסיכון חיי אדם. התובע המחוזי של פילדלפיה, לארי קרסנר, אמר: "אנחנו מתייחסים ברצינות רבה לכל מי שחושב שזה מצחיק או מבדר להטיל אימה ולהטריד אנשים".