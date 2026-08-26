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לעג לשור במשקל 450 קילו - ולמד את הלקח

תיעוד דרמטי מספרד מציג את הרגע שבו צעיר התגרה בשור במהלך ריצת שוורים בעיירה ליאטור. בתוך שניות הוא הופל לקרקע ואיבד את הכרתו (חדשות בעולם)

לעג לשור במשקל 450 קילו - ולמד את הלקח (צילום: רשתות חברתיות)

רגעים של בהלה נרשמו ביום שלישי בעיירה ליאטור שבמחוז אלבסטה בספרד, במהלך ריצת השוורים שנערכה במסגרת חגיגות מקומיות. תיעוד מהאירוע, שהופץ ברשת, מציג צעיר בן 30 כשהוא עומד בכביש ומתקרב לעבר שור שהשתחרר לריצה.

על פי הדיווחים המקומיים, לאחר שהשור יצא מהמכלאה, כמה מהמשתתפים ניסו להתמודד איתו כשהם עומדים מולו. הצעיר המשיך למשוך את תשומת לבו של השור, אך בתוך רגעים ספורים המצב השתנה לחלוטין.

השור הסתער לעברו במהירות, פגע בו והפיל אותו בעוצמה אל הכביש. הצעיר נותר שרוע על הקרקע, בעוד השור ממשיך להתקרב אליו ולהשתולל סביבו. אנשים שהיו במקום ניסו להסיח את תשומת לבו של בעל החיים ולהרחיק אותו מהפצוע.

לעג לשור במשקל 450 קילו - ולמד את הלקח
לעג לשור במשקל 450 קילו - ולמד את הלקח (צילום: רשתות חברתיות)

למשך כמה שניות שנראו כנצח, הצעיר נותר ללא תנועה. לפי הדיווחים, הוא איבד את הכרתו, והנוכחים חששו שמדובר בפגיעה קטלנית.

כוחות ההצלה העניקו לו טיפול במקום והוא פונה לבית החולים בהֶיּין להמשך בדיקות וטיפול. למרות המראות הקשים והפגיעה האלימה, גורמים מקומיים מסרו כי מצבו הוגדר מחוץ לסכנה.

בעקבות התקרית החליטה עיריית ליאטור להשעות את המשך ריצת השוורים.

ספרדרץ ברשתאקסטריםמלחמת שווריםשוורים
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