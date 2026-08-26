לעג לשור במשקל 450 קילו - ולמד את הלקח

רגעים של בהלה נרשמו ביום שלישי בעיירה ליאטור שבמחוז אלבסטה בספרד, במהלך ריצת השוורים שנערכה במסגרת חגיגות מקומיות. תיעוד מהאירוע, שהופץ ברשת, מציג צעיר בן 30 כשהוא עומד בכביש ומתקרב לעבר שור שהשתחרר לריצה.

על פי הדיווחים המקומיים, לאחר שהשור יצא מהמכלאה, כמה מהמשתתפים ניסו להתמודד איתו כשהם עומדים מולו. הצעיר המשיך למשוך את תשומת לבו של השור, אך בתוך רגעים ספורים המצב השתנה לחלוטין.

השור הסתער לעברו במהירות, פגע בו והפיל אותו בעוצמה אל הכביש. הצעיר נותר שרוע על הקרקע, בעוד השור ממשיך להתקרב אליו ולהשתולל סביבו. אנשים שהיו במקום ניסו להסיח את תשומת לבו של בעל החיים ולהרחיק אותו מהפצוע.