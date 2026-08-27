ויכוח על חנייה הפך לתקיפה אלימה: 4 נשים חטפו כתב אישום

מה שהחל כוויכוח מילולי פעוט על מקום חנייה פנוי ברחובות כפר יונה, הסתיים בתוך דקות ספורות באירוע פלילי חמור: תקיפה אלימה באלות, פציעה קשה ופינוי לבית חולים. ארבע נשים הועמדו לדין בעקבות האירוע המזעזע.

על פי פרטים ראשונים שהותרו לפרסום, הדרמה החלה כאשר נהג שנקלע לעימות מילולי סוער סביב תפיסת חנייה מול אחת החשודות, לא העלה בדעתו לאן יוביל ויכוח בכביש. אותה חשודה לא הסתפקה בחילופי המילים, שלפה את הטלפון ויצרה קשר היסטרי עם אחותה.

בתוך זמן קצר מאוד, הגיע למקום רכב ובו האחות ושתי נשים נוספות. ברגע שהבחינו ברכבו של הקורבן, הן חסמו את דרכו באגרסיביות, פרצו החוצה מהרכב כשהן מצוידות באלות, והחלו להלום בו לעיני כל מבלי לאפשר לו מנוס.

כתוצאה מהתקיפה האלימה, הנהג ספג חבלות קשות בראשו ופונה לקבלת טיפול רפואי, בעוד שרכבו ספג נזק כבד. שוטרי תחנת שדות במרחב שרון פתחו בחקירה מהירה ומאומצת, והצליחו בעזרת שורת פעולות חקירה לאתר את ארבע המעורבות ולעצור אותן לחקירה.

בתום ההליך המשטרתי, פרקליטות מחוז מרכז הגישה כתב אישום חמור נגד שלוש מהחשודות. כתב האישום כולל עבירות של פציעה, חבלה במזיד ברכב ותקיפה. החשודה הרביעית שוחררה בתנאים מגבילים.

האירוע מצטרף לשורה של מקרים בהם ויכוחים יומיומיים מסלימים לאלימות קשה. רק לפני מספר ימים דיווחנו על סכסוך חנייה ברמת השרון שהסתיים בקנס של 525 אלף שקל, ועל התייקרות משמעותית בתעריפי החנייה בירושלים.