אירוע קשה במיוחד התרחש לפני כשבועיים בכפר באזור הצפון, כאשר קטין בן 7 הותקף באכזריות על ידי דודו בן ה-43.

התקיפה החלה בעקבות ויכוח משפחתי והסתיימה בפציעתו הקשה של הילד, שנמצא עם חבלות רבות על גופו לאחר שדודו השליך אותו לתוך פח אשפה.

על פי חומר החקירה שנאסף על ידי שוטרי המחוז הצפוני, הקטין מתגורר בבית יחד עם אמו ודודו. ביום האירוע, ב-11 באוגוסט בשעות הבוקר, התקבל דיווח במשטרת ישראל על תקיפת הקטין. שוטרים הגיעו למקום ועצרו את הדוד באופן מיידי.

מהחקירה עלה כי במהלך ויכוח משפחתי שהתנהל בנוכחות הדוד, הוא לקח את הקטין לחצר הבית. שם, בעוד הילד שרוע על הקרקע, החל הדוד לתקוף אותו באמצעות בעיטות לפלג גופו העליון. לאחר התקיפה האכזרית, הרים הדוד את הילד הפצוע והשליך אותו לתוך פח אשפה שהיה בחצר.

הקטין פונה לטיפול רפואי בעקבות התקיפה, כאשר על גופו נמצאו חבלות רבות. מעצרו של הדוד הוארך מעת לעת על ידי בית המשפט, תוך שהחוקרים המשיכו לאסוף ראיות ולחקור את נסיבות האירוע החמור.

פרקליטות מחוז צפון הגישה לבית המשפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת כתב אישום נגד הדוד, יחד עם בקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים. כתב האישום כולל עבירה של תקיפת קטין הגורמת חבלה חמורה בידי אחראי - עבירה חמורה במיוחד בשל מעמדו של התוקף כאחראי על הקטין.