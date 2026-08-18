בן 16 חייך באוטובוס - ושילם במכות ושיניים שבורות | תיעוד קשה

לפני שבועיים התקבל דיווח במשטרת ישראל מקטין שנסע יחד עם קטינה אחרת בקו אוטובוס בעיר טבריה והותקף באכזריות על ידי אדם שאינו מכיר.

כתוצאה מהתקיפה, פונה הקטין לטיפול רפואי עם שבר בשיניו וחבלות שונות בפניו.

בפעילות של שוטרי המחוז הצפוני נעצר התוקף, תושב העיר עפולה בן 29.

מחומר החקירה עולה כי בעת שהקטין נסע באוטובוס מחיפה לכיוון טבריה יחד עם חבריו, פנה אליו הנאשם במהלך הנסיעה ואיים עליו - "עוד פעם אתה מחייך, אני שובר לך את הפנים".

זמן קצר לאחר מכן הגיע האוטובוס לתחנה המרכזית בטבריה, שם התפצלו הצעירים והקורבן עלה לקו אוטובוס נוסף יחד עם נערה נוספת.

לפני יציאת האוטובוס מהתחנה, עלה גם הנאשם לאותו אוטובוס והתיישב מספר מושבים לפני הקורבן.

דקות לאחר תחילת הנסיעה זרק הנאשם את מכשירו הסלולרי לכיוון הקורבן ומיד לאחר מכן קם אליו ותקף אותו באכזריות.

לאחר התקיפה, שב הנאשם לאיים באומרו לקטין: "מעכשיו אם לא תיתן לי כבוד, אני אשבור לך את הפנים".

עם סיום שלב החקירה, הגישה יחידת התביעות של משטרת ישראל כתב אישום לצד בקשה למעצרו של התוקף עד תום ההליכים בבית משפט השלום בנוף הגליל-נצרת.