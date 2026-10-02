( צילום: דוברות המשטרה )

בפעם השניה תוך שבוע אתרו שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי משמר הגבול רכב ממוגן ירי בניגוד לחוק באזור העיר נצרת. הרכב נתפס במסגרת פעילות יזומה של הכוחות במאבק נגד מחוללי הפשיעה ופורעי החוק.

על פי הנמסר ממשטרת ישראל, הכוחות פועלים במגוון שיטות ואמצעים נגד רכבים שעוברים שינוי מבני בניגוד לחוק וגורמים סיכון למשתמשי הדרך. הפעילות מתמקדת באיתור רכבים המשמשים את ארגוני הפשיעה ומהווים סכנה ציבורית. האירוע הראשון התרחש ביום 25/09/26, כאשר אותר ונתפס ג'יפ עליו הותקנו ממצאים שונים בניגוד לחוק ותקנות התעבורה על מנת להפוך אותו לרכב ממוגן ירי. כעבור חמישה ימים בלבד, ביום 30/09/26, פשטו הכוחות על מבנה לא מאוכלס לאחר שהתקבלה אינדיקציה להחזקת רכב המשוייך לעבריינים מהעיר נצרת. עם הגעת הכוחות למקום, זוהה כי אכן הרכב נמצא במבנה ועבר שינוי מבנה בשווי מוערך של עשרות אלפי שקלים, בניגוד לחוק ולתקנות התעבורה, במטרה להפוך אותו לרכב ממוגן ירי.

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שני הרכבים נתפסו והועברו לתחנת המשטרה להמשך מיצוי ראיות על מנת להגיע לבעליהם. בסיום ההליך המשפטי צפויה המשטרה לבקש לחלט אותם.

ממשטרת ישראל נמסר כי "משטרת ישראל פועלת במאבקה הנחוש והבלתי מתפשר בפורעי החוק עם כל האמצעים העומדים לרשותה ותמשיך באכיפה כנגד עבריינים המתקינים אביזרי מיגון שכן, מדובר במיגון כבד המותקן בניגוד לחוק ובעל השפעה משמעותית על נסיעת הרכב בכביש וכן על מסוכנותו העלולה להיות קטלנית כלפי יתר משתמשי הדרך".

יצוין כי לפני כחצי שנה, בתאריך 05/11/25, נתפס רכב ממוגן ירי נוסף בפעילות יזומה של שוטרי המחוז הצפוני על כביש 6, כאשר בו נהג תושב נצרת ללא רישיון נהיגה בתוקף. ברכב הותקנו פלטות מיגון ולוחות פלדה שהוסיפו כ-400 ק"ג למשקלו המקורי. כתב אישום הוגש נגד הנהג בבית משפט לתעבורה נצרת לצד בקשה לחילוט הרכב.