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ומה קבע בית המשפט?

חשודה בת 75 נעצרה בגין גרימת נזק לבית הקפה הירושלמי שפותח בשבת

המשטרה עצרה אישה בת 75 בחשד למעורבות במספר מקרים של גרימת נזק לבית הקפה שפותח בשבת בירושלים • בית המשפט שחרר אותה והורה על הרחקתה מהמקום (חרדים)

האישה מדביקה את מנעול בית הקפה
האישה מדביקה את מנעול בית הקפה| צילום: צילום: מצלמת אבטחה

הודיעה היום (שלישי) כי עצרה אישה בת 75 מ, החשודה במעורבות במספר מקרים של גרימת נזק לבית הקפה "בסמטה" שהחל לפתוח את שעריו בשבת קודש במרכז העיר ירושלים.

על פי החשד, האישה ביצעה פעולות ונדליזם חוזרות ונשנות כנגד בית קפה באזור, תוך שהיא פוגעת ברכוש ומטרידה את בעלי המקום.

לפי הנמסר ממשטרת ירושלים, מיוחסת לחשודה מעורבות במספר אירועים שכללו ריסוס כתובות גרפיטי על קירות בית העסק, השלכת פסולת לעבר המקום ופגיעה במנעול הכניסה. המקרים תועדו על ידי בעלי בית הקפה, שהגישו תלונה במשטרה.

שוטרי תחנת לב הבירה במחוז ירושלים פעלו לאיתור החשודה, ולאחר חקירה ראשונית היא הועברה לדיון בבית משפט השלום בירושלים, במהלכו הורה בית המשפט על הארכת תנאי השחרור המגבילים, לרבות איסור כניסה לבית הקפה והרחקה ממנו במרחק של 30 מטרים ל-180 ימים.

בשבועות האחרונים נרשמו מחאות סוערות בירושלים נגד בית הקפה הפועל בשבת, במהלכן אף דווח על עימותים בין מפגינים לבין כוחות המשטרה.

משטרהירושליםחילול שבתהפגנותבית קפה
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