בדרך לגירוש: 4 אנרכיסטים זרים עוכבו לחקירה בשומרון

ארבעה פעילים זרים שלקחו חלק פעיל בהפרות סדר המוניות ובחיכוך אלים בסמוך לכפר תפוח בשומרון, עוכבו לחקירה ביום שישי האחרון. כוחות צה"ל שפעלו בגזרה זיהו את המתפרעים הזרים ומנעו מהם להמשיך בפעילותם.

הארבעה עוכבו במקום והועברו לחקירה משטרתית מקיפה בתחנת אריאל תחת פיקוחו של מחוז ש"י, בחשד כבד להפרת סדר ציבורי חמור, התגודדות אסורה והימצאות בשטח צבאי סגור המוגדר בצו.

במשטרה מציינים כי חומרי החקירה והראיות שנאספו נגד הארבעה גובשו במהירות, ובעקבות חומרת המעשים הועבר התיק באופן מידי לידי רשות האוכלוסין וההגירה. שם צפוי להתקיים להם שימוע מהיר שיכריע סופית בדבר גירושם והרחקתם המהירה מישראל.

במערכת הביטחון מדגישים כי המהלך הנוכחי מהווה חלק מאסטרטגיה רחבה של שיתוף פעולה הדוק בין כלל גורמי האכיפה והצבא, שנועדה לגדוע את תופעת הפרובוקציות וההסתה של פעילים זרים המגיעים במכוון לייצר חיכוך אלים מול כוחות הביטחון וההתיישבות בשטח.

"משטרת ישראל במחוז ש"י תמשיך לפעול בנחישות, תוך הפעלת כלל סמכויותיה ובשיתוף פעולה עם גורמי הביטחון ורשויות אכיפת החוק, במטרה למנוע ולסכל אירועי חיכוך ואלימות, העלולים להתפתח על רקע הסתה והתססה ולהוביל להפרות סדר", נמסר מטעם הדוברות המשטרתית.