הסוד נחשף: המטוס צנח 4.3 ק"מ בחצי דקה – ואף אחד לא עף לתקרה

המטוס אחרי נחיתתו בארץ ( צילום: Flash90 )

נתונים טכניים מצמררים שנחשפו ממעקב הטיסות ממחישים את עוצמת הסכנה שבה היו שרויים הנוסעים בטיסת פליי דובאי FZ1073 מדובאי לתל אביב. על פי הנתונים, במהלך המאבק האלים שהתרחש בקוקפיט, מטוס הבואינג 737 MAX 8 ביצע צלילה חדה וקיצונית: הוא צנח מגובה של כ-30,875 רגל ל-16,750 רגל בתוך 29 שניות בלבד – אובדן עצום של יותר מ-4.3 קילומטרים בגובה פחות מחצי דקה.

קצב הירידה הממוצע עמד על כ-29,000 רגל בדקה, ובשיא הגיע המערכת לערכים חריגים של כ-32,600 רגל בדקה, לצד מהירות קרקע גבוהה שהגיעה עד ל-598 קשר (כ-1,107 קמ"ש). תמונות שהגיעו מיד לאחר הנחיתה החירום בעיר טבוק שבסעודיה חשפו גם נזק כבד מאוד למבנה הגה הכיוון (Rudder) של המטוס.

ממראות הנחיתה בנתב"ג ( צילום: אבשלום ששוני\פלאש90 )

איך הנוסעים לא עפו לתקרה? "לא האמנתי שצופה שלנו הציל מטוס": מפיק 'תעופה בחקירה' מתרגש מגבורת הישראלי כיכר השבת | 02.10.26 טראמפ מברך את יניב חיון: 'הוא יכול להיות השרברב שלי' כיכר השבת | 19:51 הנתונים הללו מעלים מיד את השאלה המטרידה: כיצד ייתכן שבני אדם בתוך הקבינה לא נפלו או נזרקו בעוצמה לתקרה בזמן צניחה כה תלולה? התשובה טמונה בפיזיקה בסיסית של עולם התעופה: המטוס לא "נפל" כמו אבן בנפילה חופשית יחסית לנוסעים, משום שהוא כבר טס קדימה במהירות אדירה. הירידה התלולה נוצרה כשהמסלול כולו הוטה כלפי מטה בזווית חדה של כ-30 מעלות. היות שהנוסעים, המושבים והמטוס עצמו נעים יחד כיחידה אחת באותה תנועה קדימה, אין נפילה חופשית יחסית לחלל הפנימי של הקבינה. השלב המדאיג והמסוכן יותר מבחינת הנוסעים התרחש דווקא ברגע היציאה מהצלילה – כאשר הצוות והנוסעים האמיצים שהשתלטו על המחבל הצליחו ליישר מחדש את המטוס. המעבר החד ממסלול ירידה תלול לטיסה מאוזנת מייצר "כוחות G חיוביים", הצוברים לחץ רב ומדביקים את הנוסעים למושבים בעוצמה המדמה פי כמה ממשקל גופם הרגיל. זו הסיבה שחגורות בטיחות הדוקות מצילות חיים במצבים קיצוניים מעין אלו.

מהמאבק במטוס ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

כזכור, האירוע הדרמטי התרחש כאשר טייס המשנה העומאני הומאם אל-חמאמי תקף את הקברניט ההודי בסכין והחל לצלול עם המטוס לעבר האדמה. הקברניט הפצוע הצליח לפתוח את דלת תא הטייס, מה שאפשר לארבעה נוסעים ישראלים - יניב חיון, ד"ר שותא מוסאייב, צביקה מנס ואסף רג'ואן - להסתער פנימה ולהשתלט על התוקף.

הנזק הקשה שנצפה בזנב המטוס מעלה תהיות לגבי יכולת השליטה בו. מומחים מבהירים כי אמנם הגה הכיוון חיוני לתיאום פניות ורוחות צד, אך הוא אינו האמצעי היחיד לתפעול המטוס. הטייסים יכולים להיעזר במאזנות ובספוילרים כדי לגלגל את המטוס, ואף להשתמש בשינויי דחף בין המנועים כדי לכוון את הנתיב – משימה מורכבת ומסוכנת ביותר, שהסתיימה לבסוף בנחיתה בטוחה ומצילת חיים בטבוק.

ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם קפטן סמית מאצ'האר, הטייס ההודי שהשתלט על המחבל, והזמין אותו רשמית להדליק משואה ביום העצמאות. "אתה גיבור עבור ישראל, הודו והעולם כולו", אמר נתניהו לטייס במהלך השיחה המרגשת.

במקביל, צוות חקירה ישראלי הגיע לאיחוד האמירויות לחקור את הטייס העומאני, לאחר שהועבר לשם מסעודיה. על פי הנתונים שהתגלו, ישראל קיבלה מראש את רשימת אנשי הצוות והנוסעים של הטיסה, אך בפועל לא בוצעה בדיקה מודיעינית מקיפה.