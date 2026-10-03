תלמיד ישיבה נעצר בביתר: עשרות תקפו שוטרים בישיבת מן ההר

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אירוע אלים ומורכב התרחש הערב (מוצאי שבת) בישיבת "מן ההר" שברחוב כף החיים בביתר עילית, כאשר התפתח במהירות למהומה רב-משתתפת ולעימותים חזיתיים מול כוחות המשטרה.

השושלת החלה בעקבות דיווח שהתקבל במוקד 100 על אדם שרוי בגילופין המשתולל ומפר את הסדר הציבורי במקום. שוטרי תחנת עציון ממרחב יהודה שהגיעו לזירה החלו לתחקר את האירוע, אך אז הגיח למקום אדם נוסף, אף הוא בגילופין, שהחל להפריע באגרסיביות לעבודת השוטרים ואף תקף אותם פיזית בדחיפות. בעקבות תקיפת השוטרים, החשוד נעצר במקום מיד. אולם, רגע המעצר הצית התפרעות המונית: עשרות רבות של תושבי המקום החלו להתגודד סביב הכוחות במטרה ישירה להכשיל את פעילות האכיפה.

האירוע בביתר - צילום: קובי ישראל האירוע בביתר | צילום: צילום: קובי ישראל 10 10 0:00 / 0:11

במקביל, במקום הופצו טענות שקריות וכזבים לפיהם מדובר לכאורה ב"פעילות מעצר משתמט גיוס", נושא רגיש שנועד להלהיט את הרוחות ולמשוך מתפרעים נוספים. הטענות הכוזבות הללו התפשטו במהירות בקרב הקהל שהתכנס למקום.

נוכח ההסלמה והתפשטות המהומה, הוזעקו למקום כוחות משטרה נוספים כתגבורת דחופה, והם פועלים בשעות אלו בנחישות להשבת הסדר הציבורי ולטיפול בפורעי החוק.

במשטרה מבהירים כי לא תשלם כל סובלנות כלפי אלימות והתפרעויות המכוונות נגד שוטרים הממלאים את תפקידם. גורמי אכיפה מדגישים כי מדובר באירוע חמור של הפרת סדר ציבורי ותקיפת שוטרים, ולא בפעילות הקשורה למשתמטי גיוס כפי שנטען בשקר.

מדוברות המשטרה נמסר: בהמשך למעצרו על ידי שוטרי תחנת עציון ממחוז ש״י של צעיר (20) בביתר עילית בגין תקיפת שוטרים, ולאחר שנאספו במקום עשרות רבות של תושבי המקום, החשוד הועבר אל תחנת המשטרה לחקירה בעניינו בגין מעשיו.

לצד זאת, כלל המתאספים שהתגודדו כאמור, התפזרו מהמקום וכעת הסדר הושב על כנו. בסיום חקירתו של החשוד ובהתאם לממצאי חקירה זו, יוחלט על המשך מעצרו.