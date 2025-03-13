דרמה אווירית אירעה בסוף השבוע בטיסת ריינאייר מבורנמות' לג'ירונה, כאשר נוסע שיכור עורר מהומה בטיסה לאחר שניסה לפתוח את דלת החירום באמצע האוויר, תוך שהוא תוקף נוסעים אחרים | הטייס נאלץ להנחית את המטוס בטולוז, שם המתינו כוחות משטרה שגררו את האיש החוצה לעיני נוסעים (תעופה)
בכל מסיבת פורים ברחבי הגלובוס, בין משפחתית, ישיבתית או קהילתית, ישנם תמיד כמה סוגים של שיכורים | שעות ספורות לפני החג בו מחוייבים אנו "לבסומי עד דלא ידע" סקרנו עבורכם את ארבעת סוגי השיכורים והתסמינים המאפיינים כל אחד מהם | וגם: האמצעים ל"טיפול" בכל אחד מהם | פרופיל פורימי (מגזין, פורים)
"היין גם מגרה את היצר הרע על האדם, וגורם לו לחטוא ולכן כל אחד ששותה יין יותר ממה שרגיל, ונעשה בגילופין, שידע שהוא עובר על איסור, וזה דבר מאד מגונה ומביא על עצמו חטאים רבים וגורם לעצמו צרות", דברים שאמר הגאון רבי יצחק זילברשטיין, בנוגע להשתכרות השנה בפורים וכן תופעת השיכורים בישיבות | הפסק המלא (חדשות חרדים)
"אצלינו לא אוספים כסף, מתמקדים בתורה, בשמחה ובכישרונות", אומר עורך 'סרוגים' בראיון מקיף | מה עושים בישיבת ההסדר ומה עושים בעלי הבתים? | וגם: ההיסטוריה של רב הפורים מהרב קוק ועד היום, העדות המרגשת על הרב משה בלייכר מחברון, כיצד מתנהלים בשדרות - וההזמנה לציבור החרדי לקחת חלק בשמחה (דבר ראשון)
כיצד היה נראה פורים בישיבת מיר? לפי אחת הגרסאות, כל הבחורים המצוינים השתכרו לגמרי וגם המשגיח ר' ירוחם היה שתוי מאוד. אולם לפי תיאור אחר נראה שהמצב היה רגוע | מה נהג החזו"א לעשות בפורים? האם הגר"מ פיינשטיין זרק אברך שיכור מביתו? וכיצד נהגו החפץ חיים והבית הלוי? | ישראל שפירא על פורים בהיכלם של ראשי הישיבות דליטא | פרויקט חג (פורים)
טיסה של חברת ריינאייר מליברפול לאיביזה ביום שלישי האחרון נאלצה לנחות בחירום בבורדו שבצרפת לאחר שאחד הנוסעים היה "שיכור מדי"| בסרטון נראים שלושה שוטרים צרפתים מפנים אדם צעיר ממושבו לעבר היציאה כשהוא מדדה בקושי | צפו בתיעוד של פינוי הבחור מהמטוס על ידי השוטרים שהפך לויראלי (בעולם)
"הלכה ב-60 שניות" עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית היישר מאולפני 'כיכר השבת' | ובפינה היומית: השתכר והקיא את סעודת פורים - האם יברך ברכת המזון והאם צריך לאכול שוב? • צפו (יהדות)