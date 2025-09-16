תוכנית 'דבר ראשון' היום (שלישי), בהגשתו של משה מנס מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום בתוכנית משה אריה מלמד אותנו כמה מילים חדשות בערבית וגם מתקשר בהפתעה לערבי בעל חומוסיה בעירק לברר פרטים על שיחרורה של אליזבת צורקוב.

בנוסף, אביעד שוורץ מנהל תחום בכיר תעסוקת חרדים, משרד העבודה מסכם את מצב התעסוקה במגזר בציבור החרדי ומסביר על האתגרים וההזדמנויות.

ובכותרות היום:

צה"ל בעזה. תמרון קרקעי מתחיל: ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר כי צה"ל פתח בתמרון קרקעי בעזה, עם שבעים אלף אנשי מילואים מגויסים ועוד שישים אלף בדרך, סה"כ מאה שלושים אלף. תקיפות אוויריות פגעו ביעדי חמאס, ודובר צה"ל אביחי אדרעי קרא לתושבים להתפנות דרומה, כשלמעלה מארבעים אחוזים כבר עזבו. דיווחים פלסטיניים: עשרות הרוגים ומאות פצועים. שר הביטחון ישראל כ"ץ: "צה"ל מכה בתשתיות הטרור." הנשיא טראמפ הזהיר את חמאס מפני שימוש בחטופים כמגנים אנושיים.

משבר גיוס. אפליה מעוררת זעם: המשטרה הצבאית חידשה מעצרים של עריקים חרדים, אך רק מבני עדות המזרח בערים מעורבות כמו נתיבות. מחאות סיכלו את המעצרים, ו"כיכר השבת" חושף: אין מעצרים בישיבות ליטאיות או חסידיות. מועצת חכמי ש"ס זועמת: "אפליה!" הראשון לציון רבי יצחק יוסף: "זה שלטון קומוניסטי?" רבי יהודה כהן: "רק ספרדים נעצרים!"

נתניהו על בידוד מדיני: נתניהו הזהיר בכנס משרד האוצר כי ישראל נכנסת לבידוד מדיני עקב "הרעשה תקשורתית" אנטי-ישראלית, במיוחד מקטאר. הוא דיבר על כלכלה אוטרקית: "נשבור את המצור, נשקיע במאבק תקשורתי!"

פסגה ערבית בדוחא. הרבה דיבורים, מעט מעשים: פסגת החירום בדוחא נגד תקיפות ישראליות הסתיימה בהצהרות חלשות. אמיר קטר תקף את ישראל על "רצח עם", אך מדינות כמו איחוד האמירויות היססו. ראש ממשלת מלזיה: "מילים לא ישחררו את פלסטין." ברשתות: "מאכזב."

תאונת דרכים עם גידי גוב: הזמר גידי גוב התנגש בכביש איילון, פצע שישה קל ונחקר בחשד לשכרות. התקשורת סוערת: האם זמר אחר היה זוכה ליחס שונה?

טראמפ נגד סמים: טראמפ הורה להפציץ סירת הברחות מוונצואלה, שבה נהרגו שלושה. זו התקיפה השנייה החודש, כחלק מקמפיין שמעורר מתיחות עם ונצואלה. מומחים: "הפרת חוק בינלאומי."

רץ ברשת: מעבדת קנאביס נתפסה בבית יועצת של השרה מאי גולן, מרדף מסוק אחר מבריחים בספרד, וצוללת סמים בשווי מאתיים שלושים ושניים מיליון דולר נתפסה בארה"ב.