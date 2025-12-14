ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס היום (ראשון) ישיבת ממשלה מיוחדת בדימונה, אותה פתח בבשורת חיסולו של הארכי-מחבל ראאד סעד שהיה מספר 2 של חמאס.

״אתמול, בהנחיה שלי ושל שר הביטחון ישראל כ"ץ, צה"ל חיסל את הארכי מחבל, ראאד סעד, שהוא אחד מאדריכלי הטבח של ה-7 באוקטובר, והוא גם אחד ממחברי תוכנית ההשמדה 'חומת יריחו'. הוא היה האחראי הראשי לניסיון ההתעצמות וההתחמשות של חמאס ברצועה. הוא שיגר כלפינו מחבלים והתקפות נגד לוחמינו בתחומי הקו הצהוב. הוא פעל לחדש את האמל"ח ולהבריח אמל"ח. אמרתי שבאנגלית אנחנו מדברים על פירוז - demilitarization - הוא עושה remilitarization. זאת אומרת, הוא מחמש מחדש, מתארגן מחדש, בעצם מארגן את המשך המתקפה בניגוד גמור לעקרונות, שלכאורה החמאס קיבל באימוץ תוכנית טראמפ", אמר ראש הממשלה.

נתניהו הסביר את ההיגיון מאחורי החיסול: "המדיניות שלנו ברורה: לא נסבול הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש, אליה מחויב החמאס במסגרת התוכנית. כל מי שינסה לשלח טרור, להכווין טרור, לארגן טרור נגדנו - נמצא על הכוונת בדיוק, כפי שאמר מזכיר המלחמה של ארה״ב, פיט הגסת׳ אתמול. המדיניות שלהם - זו המדיניות שלנו. אין שום הבדל בה. כך אנחנו עושים, כך נמשיך לעשות", הבטיח נתניהו.

"אנחנו לקראת סיום השלב הראשון", אמר ראש הממשלה. "אנחנו רוצים גם להשיב ופועלים להשיב, את רני גואילי ז״ל, גיבור ישראל. אנחנו עושים רבות בעניין הזה, כולל בפעולות שנעשות כאן, גם בקהיר וגם במקומות אחרים. זה הדבר הראשון שרציתי לומר. המדיניות שלנו תישאר תקיפה מאוד, והיא עצמאית. אנחנו מחליטים על הפעולות, אנחנו מחליטים על התגובות. אנחנו מחליטים על מה צריך לעשות כדי להבטיח את ביטחון ישראל וביטחון חיילי ישראל.

הדבר השני - הכלכלה. זה לא "שעה קלה על כלכלה" - זו שנייה קלה על כלכלה. העיתון 'אקונומיסט', שאיננו מחובבי ישראל, דירג את כלכלת ישראל ככלכלה השלישית בעולם בשינוי החיובי שלה מול השנה הקודמת. זה לא משום שהשנה הקודמת לא הייתה טובה. היא הייתה טובה גם כן, אף על פי שהיינו בשנתיים של מלחמה. זה עדות לעוצמה הכלכלית של מדינת ישראל ולמדיניות הכלכלית החזקה, האיתנה והמושכלת שאנחנו מנהלים יחד. אני רציתי לשבח את שר האוצר ואת צוותו ואתכם, שרי ממשלת ישראל, כי הדבר נעשה בעבודת צוות חשובה", אמר ראש הממשלה.

"עכשיו לגבי דימונה והנגב. אנחנו פועלים לפי חזון. בן גוריון הצהיר מטרה, אבל המטרה הזאת לא מומשה. היא לא מומשה, ואנחנו יודעים את זה, משום שאנחנו רואים את היקף הבנייה והפיתוח בנגב במשך עשרות שנים, עד שאנחנו הגענו, ואנחנו יחד עשינו שינוי. השינוי הזה נובע מהרעיון - מהחזון למימוש החזון. והחזון למימוש החזון בנוי על שלושה דברים: תחבורה, תשתיות מדינתיות ויוזמה פרטית. השילוב שלהם יוצר את השינוי״, סיכם ראש הממשלה את דבריו.