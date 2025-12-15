כיכר השבת
יו"ר בית הנבחרים של פרגוואי הגיע לבית המשפט כדי להיפגש עם נתניהו

יו"ר בית הנבחרים של פרגוואי ראול לאטורה הגיע לבית המשפט בתל אביב כדי להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו, לאחר שבתחילה השופטים סירבו לבטל את הדיון להיום או לסיימו מוקדם משנקבע (מדיני)

ד"ר ראול לאטורה עם ראש הממשלה נתניהו ויו"ר הכנסת אוחנה, בבית המשפט (צילום: תקשורת יו"ר הכנסת)

יו"ר בית הנבחרים של פרגוואי ד"ר ראול לאטורה הגיע הבוקר (שני) לבית המשפט בתל אביב כשהוא מלווה ביו"ר הכנסת אמיר אוחנה, כדי להיפגש עם ראש הממשלה , לאחר שבתחילה השופטים סירבו לבטל את הדיון להיום או לסיימו מוקדם משנקבע.

במהלך פגישתם בבית המשפט, אמר לאטורה לנתניהו: "אנחנו פה כדי להביע את תמיכתנו המלאה. אני מעריץ שלך וחושב שאתה אחד המנהיגים החשובים של העולם החופשי. אחי כאן (יו"ר הכנסת) סיפר לי כמה לא הוגן המשפט הזה".

בתחילת השבוע, ביקש ראש הממשלה לבטל את הדיון להיום והשופטים דחו את הבקשה אך הסכימו לקצר את הדיון ולסיימו בשעה 11:30.

בסופו של דבר, הדיון הסתיים בשעה 10:30 בעקבות הגעתו של לאטורה לבית המשפט כשהוא אף נכנס לאולם הדיונים.

"ביקשנו לא לקיים את הדיון היום", אמר ראש הממשלה בפתח הדיון הבוקר, "אני לא אוכל לפגוש אותו אלא אם הוא יגיע לכאן".

נתניהו הוסיף ואמר כי "הוא יגיע לכאן וזה יהיה מביך אם הוא לא יוכל לפגוש אותי בגלל הדיונים. הפגישה היא ב-12:30, אבל אני צריך שעה, צריך להיערך לפגישה כזאת. צריך לשבת עם הצבא, עם כל הגורמים".

"אני לא מעל החוק, אבל גם לא מתחת לחוק", הוסיף נתניהו, "אני לא מכיר עוד מקרה של מישהו שצריך להגיע שלוש פעמים בשבוע לבית משפט". בשלב זה הוא הזכיר את ח"כ דוד ביטן ש"מגיע פעמיים".

במהלך הדיון נתניהו ביקש לצאת בשעה 10:30, אך השופטים סירבו. בהמשך הוא אמר כי הוא "חייב לצאת, פשוט חייב", ויצא מהאולם. השופטים יצאו ללשכתם והודיעו על סיום הדיון.

תוכן שאסור לפספס:

1
רואים את ההתעקשות הזו? היא תביא למפלת כל השמאל בעז"ה
אלי

