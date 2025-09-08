דרמה של ממש אירעה בסוף השבוע בטיסת ריינאייר מבורנמות' לג'ירונה, כאשר נוסע שיכור עורר מהומה בטיסה לאחר שניסה לפתוח את דלת החירום באמצע האוויר ותקף נוסעים אחרים. הטייס נאלץ להנחית את המטוס בטולוז, שם המתינו כוחות משטרה שגררו את האיש החוצה לעיני נוסעים המומים.

עדי ראייה סיפרו כי הוא חזר משירותי המטוס כשהוא צועק "אני רוצה ללכת" והתקדם לעבר הדלת - עד שנוסעים אחרים זינקו עליו כדי למנוע אסון, ובמקום התפתחה קטטה המונית.

נוסעים נבהלו, חלקם פרצו בבכי ואף חוו התקפי חרדה, בעוד שהצוות והנוסעים ניסו לרסן את האיש במשך כחצי שעה. בסופו של דבר הצליחו להצמיד אותו לרצפה, וקשרו את רגליו באמצעות חגורת בטיחות.

במהלך העימותים, האיש ירק, היכה באגרופים ואף ניסה לנגוח בנוסע מבוגר. “היה דם בכל מקום, אנשים צעקו ובכו”, סיפר אחד הנוסעים.

נוסע נוסף אמר כי "זה באמת עצוב, ריחמתי על הצוות. צריך לעשות משהו בנוגע לכמות האלכוהול שמאפשרים לאנשים לצרוך בשדה התעופה".

המטוס שהיה בדרכו לספרד נאלץ לסטות מנחיתתו המקורית ולבצע נחיתת חירום בצרפת בעיר טולוז, שם המתינו כוחות משטרה רבים. הנוסע הורד מהמטוס כשהוא אזוק ונגרר על ידי שוטרים אל מחוץ למטוס. רק לאחר מכן המשיכה הטיסה ליעדה בספרד באיחור של כשעתיים.

מראינאייר נמסר: "מדובר בהתנהגות בלתי נסבלת. יש לנו מדיניות אפס סובלנות כלפי נוסעים מפרי סדר ונמשיך לפעול בנחישות כדי להבטיח סביבה בטוחה ומכבדת לכל הנוסעים ואנשי הצוות".