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האדמו"ר פצח בשירה

טוֹב לְהֹדוֹת לַה'; גיבור הטיסה מדובאי הגיע ל'נדבורנה' לברך הגומל

יממה לאחר הנס המטלטל בשמי דובאי, הגיע אחד מארבעת המצילים לבית המדרש של חסידות נדבורנה בבני ברק, בירך בהתרגשות ברכת "הגומל" | האדמו"ר פצח בשירה אדירה, ובהמשך, הסבו החסידים למסיבת לחיים עם הניצול בסוכת החסידות (חסידים) 

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היכל ביהמ"ד הגדול בנדבורנה (צילום: שוקי לרר)

יממה לאחר הנס הגדול, אחד מארבעת מצילי המטוס מדובאי הגיע הבוקר (חמישי) לבית המדרש הגדול של חסידות נדבורנה בבני ברק, כדי לברך את ברכת "הגומל" במניין של האדמו"ר מנדבורנה.

בעת קריאת התורה, עלה הניצול לתורה בהתרגשות, ברך בקול רם את ברכת "הגומל", והתכבד בהגבהת ספר התורה. מיד לאחר הברכה, פצח האדמו"ר מנדבורנה ברוב רגש בשירה אדירה של "טוב להודות לה'", וכל קהל החסידים הצטרף לשירה סוחפת שהרעידה את היכל בית המדרש.

לאחר תפילת מוסף, התאספו החסידים יחד עם הניצול למסיבת "לחיים" בסוכת החסידות, שם הודו והללו יחד לבורא עולם על רוב חסדיו ועל הנס הגדול.
חול המועד סוכותברכת הגומלפיגוע פליי דובאיחסידות נדבורנה

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